漁船運毒遭查獲！赫見北斗導航 台灣基進呼籲政府徹底清查

台灣基進今天在高雄開記者會指出，2018年漁業署與NCC已公告使用北斗衛星終端設備違法，禁止私用及販售「北斗盒子」及「北斗海聊」通信設備，但仍有漁船私下偷偷使用，直到協助運毒被查獲才曝光。台灣基進要求漁業署、NCC盡速徹底清查我國漁船是否安裝「北斗衛星」導航，避免漁民因為一時不察而安裝。

台灣基進不分區立委參選人、律師黃馨瑩說，中國開發北斗衛星系統乃是為了軍事用途，讓解放軍脫離目前世界通用且為美國國防部開發的全球衛星定位系統（GPS）的依賴，現今我國漁船已經成為中國統戰的目標，中國不只利用漁船滋生犯罪問題，更想利用漁船安裝「北斗衛星」來突破台灣軍事布局。

黃馨瑩說，若台灣進行軍事演習，被徵用的漁船上是安裝「北斗衛星」導航系統設備，不僅具發送衛星信號能力、使用頻段未核准、未經型式認證，而且船隻的位置傳送回中國，「軍事演習部署區域不就被看光光？」

黃馨瑩說，國防部規劃防衛台灣的魚叉飛彈營區之一在高雄左營，而高雄前鎮漁港更是我國最大的遠洋漁港，漁船停泊噸數為全國第一，如果漁民因一時不察安裝北斗衛星導航，可能淪為國防安全破口，漁業署、NCC盡速徹底清查。

台灣基進黨主席王興煥表示，漁業署及NCC早於2018年就已公告使用北斗衛星終端設備屬違法，禁止使用北斗盒子及北斗海聊等定位、通信設備，然而台灣民間漁船，可能因建置成本低廉，仍持續傳有使用北斗設備的案例發生，絕非個案。

高雄一名陳姓漁民說，高雄在近海作業的漁船，普遍使用日本的船用導航，一台要價約15萬元，少數會使用韓國或美國的船用導航，至於中國製造的北斗導航，因為政府已經禁止使用，所以他沒看過漁民安裝在漁船上，但聽說價格很便宜，「難保不會有人偷偷買來用！」一名遠洋漁業公司幹部說，現在網路衛星地圖發達，針對漁港、軍港的地形與位置，早就全部透明化了。

漁業署說，漁船使用相關通訊設備，需經國家通訊傳播委員會（NCC）核准；中國北斗衛星通訊業務終端設備，其使用頻段及設備未經NCC核准，屬於非法電信管制射頻器材，擅自持有使用或輸入販賣，違反電信法第 49 條規定，並依第67條或第65條處罰鍰並沒收器材。

漁業署表示，NCC 2018年協調財政部關務署及海洋委員會海巡署查扣非法器材，並函送NCC查處，請交通部航港局、內政部警政署及漁業署協助加強宣導，漁業署已依NCC所提供的宣導海報，透過地方政府、漁會及漁業通訊電臺持續宣導，以避免違反電信法。

海巡署說，會配合配合主管機關政策施行。 歹徒利用漁船協助運毒被查獲，扣案證物赫見北斗衛星導航。圖／台灣基進提供 中國可透過北斗衛星清楚掌握台灣海巡船艦航跡。圖／台灣基進提供

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