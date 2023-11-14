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台灣連續三年「生不如死」 民眾黨團籲對症下藥

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委吳欣盈（右）、民眾黨立委楊寶楨（左）。圖/民眾黨團提供
民眾黨立委吳欣盈（右）、民眾黨立委楊寶楨（左）。圖/民眾黨團提供

民眾黨團今天舉行記者會，民眾黨立委吳欣盈指出，台灣生育率低，少子女化儼然已是國家危機，109年起台灣人口「生不如死」，呼籲朝野積極推動少子女化對策基本法，並修訂人工生殖法，建構友善環境，滿足育兒需求。

吳欣盈指出，台灣從109年起連續3年「生不如死」，低生育率導致企業缺工、學校關門、產業失衡、國家存續等挑戰；衛福部106年成立少子化辦公室，預算從150億提高到1千億，但104年生育率1.18，到109年卻只有0.87，顯然民進黨政府沒有對症下藥。

吳欣盈表示，中研院學者曾指出，台灣超過70％的夫妻婚後會生產兩胎以上，顯然有進入婚姻的女性仍有相當高的生育意願；台灣的生育困境並非來自已婚夫妻生得少，而是因為未婚人口持續上升。

吳欣盈表示，今年初民眾黨團提出少子女化對策基本法草案，仿效日本，規範政府與民間針對少子女化的權責，並由行政院成立跨部會少子女化辦公室，對政策進行全面規劃和督導，並鬆綁人工生殖法，針對提高未婚人口生育率的痛點著手，解決現行人工生殖法規定以已婚與不孕作為人工生殖前提的限制。

民眾黨發言人楊寶楨表示，民眾黨團主張成立人口發展委員會，由政務委員專責領導，直接隸屬行政院長，整合並創新育兒相關政策；支持婦女懷孕3個月後可領取5萬元補助，每生育一位新生兒補助10萬元，育兒津貼延長至12歲，並隨孩子數量增加而提升津貼數額。

楊寶楨指出，民眾黨團主張擴大公立幼托機構覆蓋範圍，提高教師及人員薪資，吸引更多優秀人才投入，積極規劃平日延托、假日臨托等多元托育服務，滿足不同家庭的需求。

此外，楊寶楨認為，應修正勞動基準法，將產假由8週延長至10週，逐步增加到國際標準14週，並鼓勵企業設置托育場所、提供彈性工時或遠距工作；供育兒家庭首次購屋貸款優惠，或每月租金補貼6000元至1萬1200元，並享有優先入住社宅的權利；從完善托育環境、職場育嬰友善環境，再到法制改革，做通盤全面性的考量。

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