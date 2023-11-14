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民進黨發言人張志豪被爆上酒店 妻子發聲力挺「相信我老公」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人被爆上酒店，妻子發聲力挺「相信我老公」。圖／游智彬提供
民進黨發言人被爆上酒店，妻子發聲力挺「相信我老公」。圖／游智彬提供

民進黨上酒店風波連環爆，繼上周組織部前主任林正鴻被踢爆，曾上酒店行為不檢點後，新黨立委參選人游智彬今天再度指控，民進黨新聞部主任、發言人張志豪也曾上酒店，且還有限制級的照片。張志豪妻子蔡幸芳臉書回應，「我相信我老公、我相信張志豪」。

蔡幸芳指出，張志豪每天的行程與見面對象她都知情，請游智彬直接給出所述「更爆、不堪入目的」照片。蔡說，他們沒有假裝恩愛，利用別人老婆的眼淚來幫自己選舉，很下流。

蔡幸芳表示，所認識的張志豪，是尊重女性、愛家庭的新好男人，過多的影射都是涉及謗，有本事就拿出真正的證據，請自重。

酒店 游智彬

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