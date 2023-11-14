聽新聞
test
0:00 / 0:00
民進黨發言人張志豪被爆上酒店 妻子發聲力挺「相信我老公」
民進黨上酒店風波連環爆，繼上周組織部前主任林正鴻被踢爆，曾上酒店行為不檢點後，新黨立委參選人游智彬今天再度指控，民進黨新聞部主任、發言人張志豪也曾上酒店，且還有限制級的照片。張志豪妻子蔡幸芳臉書回應，「我相信我老公、我相信張志豪」。
蔡幸芳指出，張志豪每天的行程與見面對象她都知情，請游智彬直接給出所述「更爆、不堪入目的」照片。蔡說，他們沒有假裝恩愛，利用別人老婆的眼淚來幫自己選舉，很下流。
蔡幸芳表示，所認識的張志豪，是尊重女性、愛家庭的新好男人，過多的影射都是涉及謗，有本事就拿出真正的證據，請自重。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言