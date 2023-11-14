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白宮：拜登會晤習近平將提管理雙邊關係與台海和平願景

聯合報／ 特派記者張文馨／舊金山即時報導

美中元首峰會15日在舊金山登場，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日說，預期兩人會討論雙邊關係中最基本的要素，包含強化開放的溝通管道、負責任管理競爭以避免衝突，以及台海和平穩定的願景。

蘇利文臚列可能談到的重要議題包含台海、軍事溝通對話、人工智慧（AI）、俄烏戰爭和中東局勢。

被問到美國總統拜登是否會當面警告中國大陸國家主席習近平「不要介入台灣大選」，蘇利文拒絕證實，他說，拜登有機會自己對習近平說，而不是蘇利文在講台上談這件事。

蘇利文表示，拜登會提出維護台海和平穩定的願景，這點會在兩人面對面會晤時討論。

至於美中何時能恢復軍事溝通對話，蘇利文說，這要問北京，美國一直都做好恢復軍事溝通管道的準備，無論雙邊關係發生何事，都應該穩定維持這些軍事聯繫，拜登也會在會後說明是否取得進展。

北京不滿時任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪問台灣，宣布切斷對美的軍事溝通管道，也拒絕美中軍事高層對話迄今。

對於當前的美中關係，蘇利文說，這是複雜的競爭關係，若管理失當就很容易陷入衝突或對抗；美方認為透過密集的外交能夠管理這樣激烈的競爭，且積極尋求在雙邊利益重疊的領域能採取行動獲得進展，例如在對抗鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）氾濫的合作。

除了印太區域，蘇利文說，拜登也會當面對習近平提到，伊朗破壞中東整體區域穩定，中方應該直接對伊朗關切此事，且美國認為，緩和中東區域的局勢緊張是當務之急。

蘇利文說，期待這是一次富有成效的對話，拜登與習近平過去的互動向來直接，拜登認為，美中關係之複雜，沒有什麼可以取代領導人面對面互動的外交方式。

美中同步宣布15日在舊金山舉行元首峰會，但以安全為由，並未公布具體時間和地點。

拜登 習近平 舊金山

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