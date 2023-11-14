被爆博弈大亨請喝花酒 鄭文燦批抹黑

國民黨板橋立委參選人林國春與律師柯晨晧昨天舉行記者會，出示吹哨者錄音及律師證人訪談，爆料行政院副院長鄭文燦接受全台最大博弈大亨招待與數名中國大陸小姐喝花酒，與非法吸金一三六億元判決確定的詐騙集團首腦秦庠鈺同桌吃飯，這趟澳門桃色行，地點在澳門凱旋門飯店，鄭文燦帶小姐出場也被拍到。

林國春表示，鄭文燦不堪的過往，有照片、影片，還有人證，如果鄭還要否認，會公布更完整的訪談內容，涉及更多人，請鄭文燦好自為之；他已請好律師，歡迎鄭提告。

鄭文燦則發出三點聲明表示，關於網路流傳的影像，他已聲明影中人不是他，並已委請律師提告，透過司法機關查明影片來源、還原真相；二○一一年他與太太到澳門旅遊，兩人全程同行，沒有到不當場所，也沒有接受秦姓人士的招待，當然更沒有指控帶小姐出場的情事，指控根本違反事實、違反常理。

鄭文燦還說，林國春在缺乏事實證據的情況下，找不知名人士，以變音方式，加上Ｐ圖，就可以當作證據，進一步任意編故事、偽造情節，這是無中生有、不折不扣的假爆料、真抹黑，這種超級奧步已經是真實的惡意行為，他一樣委託律師提出告訴，遏制這種低級抹黑。

林國春表示，據證人說法，鄭文燦接受博弈組頭招待到澳門，不乏出入聲色場所，鄭文燦在影片中的位置，就是在澳門凱旋門酒店門口被拍，這場招待地點是凱旋門飯店五樓九號會所，現場有數名中國大陸籍的小姐陪侍。

林國春說，這場澳門桃色行並非只有鄭文燦，還有鼎立集團負責人秦庠鈺，秦過去違法吸金一三六億元，遭重判十一年；沒想到在im.b事件前，鄭文燦就與這些詐騙集團首腦交往密切，如何對得起詐騙案日益嚴重的國人？鄭文燦應立刻請辭。

至於鄭文燦回擊吹哨者是不知名人士，林國春也表示，鄭文燦只要提告就會公布爆料者；另外，他根本沒有指控鄭文燦是在二○一一年何時前往澳門，鄭急著找太太背書，更顯心虛。

林國春指出，鄭文燦過去就被爆料前往澳門酒店，二○一一年時任台北市議員林瑞圖曾在節目上爆料鄭去酒店，林瑞圖並獲不起訴處分，不知鄭文燦是忘了還是害怕想起來？那一次鄭的配偶也有陪同嗎？「一定要我這樣打臉才願意認錯？」

國民黨昨也舉行記者會，指民進黨新潮流系近年來傳出台南光電弊案等諸多貪腐爭議，成員更是性平問題一堆，對於自身派系「貪汙、腐敗、好財色」，民進黨主席賴清德卻默不作聲，難怪民眾都認為「新潮流不散、台灣『了』一半」。

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