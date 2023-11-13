遭指父親是台企聯幹部 洪孟楷：民進黨選舉只會抹紅

民進黨立法院黨團指控國民黨立委洪孟楷父親洪璽曜，是與中國大陸台企聯重要幹部。洪孟楷說，民進黨選舉只會抹紅，什麼證據都拿不出來，就潑髒水，如果有任何違法，歡迎告發，不要只敢開記者會，卻不敢採取法律行動，如此僅會做實民進黨在操弄選戰。

洪孟楷表示，選戰倒數60天，身為執政黨的民進黨團，居然開記者會刻意影射抹黑，抹紅家人，難道在執政黨眼裡，台商就是罪惡。不斷以中國大陸介選議題，重打抗中保台老招，企圖把過去服務台商與企業的人士，就是大陸統戰工具畫上等號。

洪孟楷指出，民進黨選舉除了抹紅，已經沒招，低劣的選戰操作，都是中共的陰謀？名嘴、民調、賭盤資金、宮廟、台商、網紅、連藍白合都是中共介選，難道六成民意要政黨輪替也是介選？執政的民進黨除了噁心還是一句噁心。

洪孟楷說，綠營害怕不支持民進黨繼續執政的台商回鄉投票，就指控台商回鄉是介選，都是看一個影，生一個子，捕風捉影的抹紅，什麼證據都不用提供，只會潑髒水，民進黨乾脆規定如果不投民進黨總統參選人賴清德，不投民進黨的，都不准投票。

洪孟楷表示，不知民進黨硬要抹紅潑髒水是無知，還是無恥，現在有反滲透法，有國安法，民進黨認為有違法歡迎告發，不要只敢開記者會，不敢任何法律動作，做實選戰操弄。

洪孟楷指出，蔡政府執政，兩岸往來已讀不回，近期更是冷凍至冰點；他擔任立委後，沒去過大陸，民進黨與其用選舉奧步抹紅，是不是應該先向大眾交代，當立委期間還與大陸女子交往的綠營立委有沒有問題，每逢選舉就只想靠抹紅勝選，空降的立委參選人一點在地需求，都講不出來，不只可悲，也讓人看破手腳，啼笑皆非。

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