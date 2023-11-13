民進黨李柏毅、江肇國「毅起護國」連線 向戰鬥藍宣戰

民進黨發言人林楚茵今天與民進黨高雄市立委參選人李柏毅、民進黨台中市立委參選人江肇國舉行記者會，宣布組成「毅起護國」連線，對抗戰鬥藍，誓言守台灣，保國防。

林楚茵表示，戰鬥藍扯後腿，抹黑攻擊，擾亂社會民心，國民黨高雄市立委參選人李眉蓁堅決反對左營基地增設魚叉飛彈防衛營區，國民黨台中立委參選人羅廷瑋批評政府不應該將國防教育納入高中以下教材，兩人言行試圖削弱國防量能，還打擊台灣內部軍心。

林楚茵說，蔡英文總統執政後，推動國防自主，持續強化自主國防量能，戰鬥藍37位成員11名立委，5位近兩年擋了上百億元，包括馬文君、江啟臣、呂玉玲、楊瓊瓔、賴士葆，戰鬥藍儼然成為扯國防後腿的最大賣國集團，把國防大門的鎖拆除，削弱台灣國力。此外，戰鬥藍還拋出8項共同政見，其中恢復特偵組，偵辦潛艦國造召集人黃曙光，及台海恢復和平，兵役即回復四個月，更是扯國防後腿。

林楚茵表示，黃曙光是潛艦國造最大功臣，國民黨為了政治目的，國軍是國家防禦的第一線，現在國民黨不惜抹黑攻擊辛苦的國軍將領，打擊國軍士氣。

李柏毅指出，面對大陸始終不放棄武力併吞台灣，擁有完善的軍事防衛能力，對我國相當重要。魚叉飛彈防衛系統是在現有海軍基地內的既有營舍整建，並非在基地外設一個新營區，不會影響地方發展，也不會影響居民生活，更能提升左營地區的安全，國民黨不做好功課，就評論國防，荒唐至極。

江肇國表示，羅廷瑋作為歷經太陽花學運的民意代表，當年說出大陸是這時代的浪潮，支持服貿，現在竟宣稱當時是年少不懂事，翻臉跟翻書一樣快，全然不認過去所做所為，可見其人格特質有多麼欠缺中心思想，羅廷瑋相關的人士出現在鴻海創辦人郭台銘的連署站，羅一邊挺國民黨提名的總統參選人侯友宜，另一邊卻又似乎押寶郭台銘，見風使舵十分在行。這種牆頭草兩邊倒的表現，不禁讓人懷疑，若將來台灣遭受大陸侵略時，他有決心捍衛台灣這塊土地和人民嗎？

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