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促台美貿易倡議護勞權、環權 民團頒背帶給鄧振中

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
行政院政務委員鄧振中。記者胡經周／攝影
行政院政務委員鄧振中。記者胡經周／攝影

民間監督台美21世紀貿易倡議聯盟今天前往行政院，表達國內勞工、環境及人權團體對台美貿易倡議的訴求，頒背帶給總談判代表鄧振中，及副總談判代表楊珍妮，期許兩人擔任勞權救星及環權鬥士，與美方共同利用這次簽署貿易協定的機會，捍衛台美雙方人民的勞動及環境權益。

台美雙方今年6月簽署台美貿易倡議首批協議，內容涉及關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業，進入第二階段談判，包括農業、勞動、環境等三大議題。

今年4月，民間多達21個勞工、環境及人權團體組成民間監督台美21世紀貿易倡議聯盟，要求台美貿易倡議內容，應保障勞工結社自由與工會集體談判權利、消除強迫勞動與就業歧視、確保安全且健康的工作環境，規定因應氣候變遷的措施、杜絕遠洋捕撈的環境及人權問題、促進企業落實人權與環境盡職管理。

台美貿易監督聯盟指出，針對台美貿易倡議的第二階段談判，鄧振中曾表示台灣對勞工的保護非常完整，然而，美國勞工部2020及2022年，兩度將台灣遠洋漁獲列入童工及強迫勞動製品清單（List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor）；國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）在2021、2023年兩次國際漁業管理改善報告（Report to Congress on Improving International Fisheries Management），先後將台灣列為非法漁業，強迫勞動國家。

台美貿易監督聯盟表示，台積電在美國亞利桑那州建廠，也要求建築工人不得加入工會，意圖從台灣引入低薪人力取代美國當地勞工。由此可見，鄧振中多次對媒體宣稱台灣對勞工的整體標準相當高，除了遠洋漁工問題外，美方沒什麼意見，恐怕不是台美貿易倡議第二階段談判的事實。

台美貿易監督聯盟到行政院前，頒發勞權救星及環權鬥士背帶給鄧振中及楊珍妮，表達希望鄧振中赴美與美國貿易代表戴琪會晤時，能妥善確認與美方的談判進度，勿忘台美貿易監督聯盟所提出的勞動權益及環境權益相關訴求。

台美貿易監督聯盟說，立法院7月25日臨時會附帶決議，要求行政院三個月內，邀請專家學者、民間團體研商、盤點，評估我國勞動法規是否符合國際核心勞動基準（ILO），以順利推動台美貿易協定，三個月期限已過，行政院至今仍未公布法規盤點結果，請行政院尊重國會、盡速公布盤點結果。

行政院 美國 人權

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