蔡英文出席法扶國際論壇 期許法律人莫忘保障人權使命

財團法人法律扶助基金會今天舉行「第5屆法律扶助國際論壇」，應邀出席的總統蔡英文在開幕式中致詞表示，司法改革應朝「回歸人民」、「專業獨立」及「多元參與」三面向的司法改革，來改變結構性問題，以提升法律作為正義最後一道防線的功能。

法律扶助基金會上午舉辦以「後疫情時代下的法律扶助——民主、科技與司法近用」為主題的「第5屆法律扶助國際論壇」，邀請十七個國家、地區，逾三十名法律扶助領域學者專家代表參與研討。總統蔡英文在開幕式中，先以英語說明台灣司法改革的進展，以及在法律扶助上所做的努力。隨後蔡總統以中文表示，台灣近年來從三個面向改進司法在制度面與結構性的問題，讓司法更親近人民，並獲得人民信任。

總統蔡英文強調，司法改革是永無止盡的工作，隨著時代改變，社會會持續面對不同新興的議題與挑戰。司法人員應帶有真誠與盡責的心，在制度中扮演好自己角色，莫忘法律人保障人權的使命，人民才能感受不一樣的司法風貌。

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