影／批蔡政府面對少子化束手無策 國民黨籲明年換人做
國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、立委陳以信今天在立院黨團舉行「蔡政府面對少子化 束手無策！」記者會，指出少子化已成國安問題，然而少子化預算逐年調漲，我國人口出生率卻逐年下降，而這些年下來卻看不見成效，數千億的預算到底花到哪去，低薪造成年輕夫妻不敢生育，育兒環境不友善更讓家長不願生第二胎，呼籲民進黨政府對症下藥，做不到的話，明年換國民黨執政來解決少子化的問題。
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