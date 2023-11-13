藍營批中央解決不了少子化問題 1至9月出生數剩9萬多人

國民黨立法院黨團今天舉行記者會，批評民進黨政府面對少子化問題束手無策，蔡政府執政下，出生率越來越低，今年1月至9月出生數僅剩9萬多名嬰兒，相關預算編列也不情不願，既然蔡政府束手無策，明年就讓國民黨執政解決少子化問題。

國民黨立委謝衣鳯表示，蔡政府執政時的出生率逐年下降 ，從2016年0.088%，到今年1月到9月是0.427%。國發會表示在2030年要達到0.61，現況看來，仍是未知數。

謝衣鳯說，低薪父母買不起房子，無法給孩子一個家，是原因之一。2017年第二季住宅指數是99.86，今年第二季130.8，逐年提高，民眾卻一樣低薪。2022年主要工作者未滿3萬占比23%，達3萬未滿4萬的占36%，等於經常收入不到4萬的人有59%，低薪問題讓年輕父母在養兒買房中遇到困境。

國民黨立委陳以信指出，蔡政府在2017年面對少子化政策，僅投入103億，到了2024年是1201億，預算逐年調高。不過我國2017年有19萬新生兒，2022年剩下13萬8000人，今年1月至9月更剩下9萬多名嬰兒，蔡政府要如何解釋。

陳以信表示，近年出生人數最高的是2015年，嬰兒出生數達到21萬3000人，是馬政府執政第7年，為什麼前總統馬英九做得到，蔡英文總統卻做不到，民進黨執政8年，新生兒與嬰兒死亡率屢創新高，蔡英文應該負起責任。

國民黨立委曾銘宗說，蔡英文政府在2017年提出的8400億元前瞻計畫，沒有規畫少子化預算，經過國民黨團強烈抗議，才願意加入項目，是心不甘情不願的增加73.83億元，連總預算的1%都不到。

曾銘宗指出，蔡政府面對少子化問題的態度，從前瞻預算可以看出，中長期的事情不做，勞保也不想做，只會拚選舉。近期發現問題嚴重，才開始增加編列預算，但有用嗎？既然蔡政府束手無策，明年就讓國民黨執政，解決少子化問題。

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