立委舉證新竹建案違法擴建 嗆聲議員老闆歡迎來告
時代力量立委陳椒華今天在立法院舉辦「舉證有謙家園違法擴建 嗆聲寶君建設吳國寶歡迎來告沒在怕」記者會，拿出多張山坡地空照圖舉證，再度指控新竹科學園區旁的山坡地大型建案「有謙家園」涉嫌違法擴建，而負責人是現任新竹市議員吳國寶，質疑新竹縣政府濫發建照，有官商勾結嫌疑，並嗆聲寶君建設吳國寶，表示自己出示空照圖證據，歡迎他來控告讓司法介入調查。
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