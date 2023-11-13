低薪重責讓醫護大量出走 立委籲政府改革健保制度
民眾黨立委吳欣盈今天與台灣醫務管理學會理事長洪子仁、台灣醫院協會理事長李飛鵬、台灣私立醫療院所協會理事長黃集仁、台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥、中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜，等醫療團體共同舉辦「投資台灣 醫療永續」記者會，指出行政院長陳建仁日前提出後年要投入200億幫醫事人員加薪，但低薪與繁重工作讓基層醫療護理人員大量出走，醫事人員等不了一年空窗期，各醫院護理人力嚴重短缺，面臨陸續關床的窘境，將影響民眾就醫權益和照護品質，呼籲政府透過對症下藥的政策與制度改革，帶頭投資健康，追上韓國水準；改革健保制度、保障點值下限、推動數位醫療、強化資源效率，為迎接未來台灣人口老化的醫療挑戰，確保醫療永續。
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