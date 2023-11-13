影／中共補助台商返台投票機票 莊瑞雄批干預總統大選

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）10月開始試行，今年第四季出口至歐盟的產品，必須在明年1月完成第一次碳含量申報，接下來就是2026年起，CBAM將正式上路，對商品課碳稅時代真的來了。就在此刻，國營事業中鋼宣稱產出台灣首批「碳中和」的綠色鋼線材製品，乍聽令人振奮，以為企業減碳進程如此神速，但深入檢視這批所謂「碳中和」線材，恐曝露企業對碳中和觀念偏差，而有大內宣及漂綠之嫌，政府對這類宣稱也毫無規範，誤導之下將是供應鏈與邁向淨零的災難。...

2023-11-13 13:11