影／中共補助台商返台投票機票 莊瑞雄批干預總統大選
立法院民進黨團上午舉行輿情回應記者會，由黨團立委洪申翰、新北市前議員何博文、幹事長劉世芳、書記長莊瑞雄、立委王定宇上午一起出席，莊瑞雄指中共補助返台投票台商機票、青年交流免費、共機共艦擾台力道加大、補助特定組織免費午餐等招式介入這次總統大選，呼籲國人特別注意。
幹事長劉世芳指出，在台灣長久以來，不管是總統及立委選舉，或者是縣市長與議員選舉，背後都會有統戰組織出手操作，統戰組織操弄台灣選舉，不是只有在對岸的中國大陸，現在已經侵門踏戶到台灣，涉及的地點不光只有台灣本土，還包括美國、其他亞洲地區等第三地，甚至還有很多中國大陸的城市都涉入其中。
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