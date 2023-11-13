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影／政院公布政府執政成果 民眾黨團籲：停止選前騙票

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
民眾黨團總召邱臣遠（中）、副總召賴香伶（左）、立委陳琬惠（右）今天在立法院黨團舉辦記者會，指出民進黨執政以來，碰到問題就大撒幣，總是選舉要到才願積極做事，如今行政團隊屬於看守階段，不該淪為民進黨總統參選人賴清德的助選團，選前開支票、選後恐跳票，呼籲政府應拿出改革的魄力和行動，才能真正獲得民眾的肯定。記者許正宏／攝影
民眾黨團總召邱臣遠（中）、副總召賴香伶（左）、立委陳琬惠（右）今天在立法院黨團舉辦記者會，指出民進黨執政以來，碰到問題就大撒幣，總是選舉要到才願積極做事，如今行政團隊屬於看守階段，不該淪為民進黨總統參選人賴清德的助選團，選前開支票、選後恐跳票，呼籲政府應拿出改革的魄力和行動，才能真正獲得民眾的肯定。記者許正宏／攝影

民眾黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、立委陳琬惠今天在立法院黨團舉辦記者會，指出日前行政院公布蔡政府7年半執政成果，當中不少「政績」遭外界質疑成效，民眾黨表示執政當局善於報喜不報憂，或將數據斷章取義、做半套就自誇成功，呼籲民進黨政府減少無謂的政策買票和大撒幣，針對施政缺失亡羊補牢。而民眾黨團認為，民進黨執政以來，碰到問題就大撒幣，總是選舉要到才願積極做事，如今行政團隊屬於看守階段，不該淪為民進黨總統參選人賴清德的助選團，選前開支票、選後恐跳票，呼籲政府應拿出改革的魄力和行動，才能真正獲得民眾的肯定。

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