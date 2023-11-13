國民黨團指少子化束手無策 綠委：用口水無法解決問題

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄說，政治口水無法解決問題，少子化是已開發國家，全世界必然要面對的現象，相較前總統馬英九執政時期，蔡政府在相關經費的補助，今年已經達到1092億元。

民進黨黨團上午舉行記者會，黨團幹事長劉世芳說，國民黨團今天舉行記者會，一再批評少子化政策，然而蔡政府在過去八年，提出各項政策，不是只有津貼，內容涵蓋就養、就醫與就學等面向，反觀馬英九時代對少子化議題，一丁點兒都沒有幫助到。

莊瑞雄表示，政治口水無法解決問題，大家都非常清楚，少子化是所有已開發國家，全世界必然要面對的現象，不管是日本、韓國，還是歐盟國家，這些國家早在上個世紀就展開對策，都比早了台灣將近30年的時間，不過現在都還停留在少子化的困境裡面。

莊瑞雄指出，國民黨團現在提出這樣的問題，應該是想要宣揚國民黨總統參選人侯友宜的少子化政策，但是就侯友宜提出的三大主張，不管是女性凍卵補助、提高育嬰留職停薪津貼，還是三胎以上家庭的房屋補助，都是根據現有的政策，再把金額提高。

莊瑞雄說，台灣的少子化問題，遠比其他國家嚴重，主要是其他國家在上個世紀就意識到問題，當時國民黨政府沒有動作，例如台灣1983年總生育率已經低於人口維持替代率，國民黨還在推行加強人口政策，優生保健，政府完全沒有發現問題。

莊瑞雄表示，馬英九在2010年意識到問題，認為少子化是國安問題，但是起步已經太晚了，蔡政府上台後翻倍發放育兒津貼，現在已經來到每月新台幣5000元，幼兒照顧經費由原來的新台幣154億元，在今年提高至1092億元，少子化問題無法用口水解決。

莊瑞雄指出，少子化是國安問題，但是台灣跟全世界都一樣，用口水沒有辦法解決，歡迎各黨的總統參選人提出方案，大家共同來解決，過去的政府做不到，現在的成果也還不滿意，政府還有要加強的地方，這是朝野要面對的問題，全世界皆是如此。

劉世芳說，少子化是全世界的問題，蔡政府跟馬政府比起來，包括津貼補助在內，其實已經提高十倍以上，未來還有其他的育兒政策，政府當然要繼續努力，未來如果有更好的努力空間，民進黨政府絕對不會遲延。

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