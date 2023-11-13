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「貪汙、腐敗、好財色」藍酸：新潮流沒散 台灣了一半

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨台南立委候選人姚正玉、國民黨發言人暨台中市立委候選人林家興（左）、國民黨副發言人呂謦煒今舉行記者會。圖／國民黨提供
國民黨台南立委候選人姚正玉、國民黨發言人暨台中市立委候選人林家興（左）、國民黨副發言人呂謦煒今舉行記者會。圖／國民黨提供

國民黨今天舉行記者會表示，民進黨新潮流系近年來傳出台南光電弊案等諸多貪腐爭議，新潮流成員更是性平問題一堆，對於自身派系貪汙，腐敗，好財色，民進黨主席賴清德默不作聲，難怪民眾都認為新潮流不散，台灣了一半。

國民黨台南立委參選人姚正玉指出，新潮流系在台南基礎深厚，近年台南市長從賴清德、黃偉哲以及要接班的林俊憲，都是新潮流系。以台南市前經發局長陳凱凌為例，歷任高雄多個局處首長，到台南市政府經發局任內，被查出來受賄判刑8年，台南市府卻沒有一個人為此負責。

姚正玉說，民進黨立委林宜瑾弟弟林昱仲是新潮流的新生代，仗勢欺人性騷擾女性，開公務車酒駕肇逃，卻能擔任遠東科大董事，林宜瑾長期在立法院教育文化委員會，弟弟出任遠東科大董事，引起許多臆測。

國民黨台中市立委參選人林家興指出，賴清德子弟兵、前農委會副主委、前雲豹光電獨董李退之，據掌握人證表示，李曾說過賴清德要求他來負責處理綠能光電。他要問李退之，在農委會時有無成立過綠能辦公室，成員是否有張琦凰、陳怡帆這些特定人士？李退之有沒有看過水產試驗所（七股）光電嚴重影響文蛤產量的報告？當時被施壓退回重做，是否知情？

林家興說，李退之卸任農委會後，擔任台灣智慧農業服務公司董事長，違反旋轉門條款，又是綠能你不能，李退之儘速說明，不要為賴清德的選情，顧左右而言他。

國民黨副發言人呂謦煒表示，除了上酒家與女陪侍親密互動的民進黨組織部主任林正鴻，民進黨立委吳思瑤涉及性騷吃案，楊家俍涉犯兒童及青少年性交易防治條例，總統府前發言人丁允恭涉把辦公室當砲房，新潮流大老吳乃仁進出有女陪侍酒吧、陸委會副主委梁文傑出入私人招待所，甚至曾被爆出跟行政院副院長鄭文燦到澳門受招待喝花酒，顯見新潮流性平爭議。

呂謦煒表示，除了私德之外，新潮流貪腐嚴重。民進黨立委賴品妤父親賴勁麟，不但能搶下民進黨政府大量的光電標案，還持續給新潮流立委政治獻金，被質疑是新潮流的門神，綠能洗錢。前畜產會主委林聰賢在進口蛋食安爭議中的圖利疑雲，到現在還在神隱。

呂謦煒指出，吳乃仁涉及台糖售地案，賴清德在2013年時曾為吳乃仁背書，說願用政治生命保證吳乃仁清白，甚至哽咽說如有任何不法，他願意退出政壇，如今吳乃仁被法院判刑9個月，賴清德不僅沒有退出政壇，還有臉出來選總統。新潮流系貪汙腐敗，肉慾橫流，全民拒絕新潮流繼續掌控台灣。

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