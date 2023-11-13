泰專訪被中國要求下架 吳釗燮：中國干擾是經常性發生

外交部長吳釗燮上午前往立院外交及國防委員會備詢，會議前表示拜習會應該會討論台灣議題。

而針對日前接受泰國公共電視台（Thai PBS）專訪，中國駐泰國大使突然大動作聲明批該泰國媒體為「台獨分子」吳釗燮提供散播謬論平台、濫用新聞自由，要求下架。吳釗燮表示中國的干擾是經常性發生的事情，我們應該更努力讓我們台灣在國際社會上被看到、被聽到。 外交部長吳釗燮上午前往立院外交及國防委員會備詢，會議前針對日前接受泰國公共電視台（Thai PBS）專訪，中國駐泰國大使突然大動作批聲明批該泰國媒體為「台獨分子」吳釗燮提供散播謬論平台、濫用新聞自由，要求下架。吳釗燮表示中國的干擾是經常性發生的事情，我們應該更努力讓我們台灣在國際社會上被看到、被聽到。記者蘇健忠／攝影

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