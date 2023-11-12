陳時中仇恨值高不在不分區名單？醫師公會挺「這一位」
民進黨將於11月15日公布不分區名單，外傳，衛福部前部長陳時中將以「專業組」身份，列入不分區立委名單，但現在卻傳出陳不在名單內。同時一份號稱醫界的連署書指出，陳時中新冠肺炎疫情處理時「仇恨值」高，並連署醫師公會全聯會理事長周慶明，納入不分區名單。
衛福部長薛瑞元今參與76屆醫師節慶祝大會，「醫起前行」暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮，並於典禮前受訪時，被媒體問及前部長陳時中未納入不分區名單時表示，「他不清楚」，「這不在他處理的範圍」，而陳時中過去3年帶領台灣防疫的攻陷，「這是大家都看得到的」。至於外傳周慶明呼聲大，薛說，「他無法評論誰比較好，這不是他所能決定的事情。」
薛瑞元致詞時，特別指提到總統蔡英文、衛福部前部長陳時中，在新冠肺炎疫情3年來、1000多個日子，帶領國人抗疫，這是大家有目共睹。
對於醫界呼籲應讓周慶明列入不分區立委名單。醫師公會全聯會副秘書長蘇育儀說，該份連署並不是全聯會所發起，但周慶明長期為醫界發聲，對於醫界關信的問題，不遺餘力的與政府溝通，且從前理事長蘇清泉、邱泰源均為不分區立委的傳統，全聯會支持周慶明列不分區立委。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言