陳時中仇恨值高不在不分區名單？醫師公會挺「這一位」

民進黨將於11月15日公布不分區名單，外傳，衛福部前部長陳時中將以「專業組」身份，列入不分區立委名單，但現在卻傳出陳不在名單內。同時一份號稱醫界的連署書指出，陳時中新冠肺炎疫情處理時「仇恨值」高，並連署醫師公會全聯會理事長周慶明，納入不分區名單。

衛福部長薛瑞元今參與76屆醫師節慶祝大會，「醫起前行」暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮，並於典禮前受訪時，被媒體問及前部長陳時中未納入不分區名單時表示，「他不清楚」，「這不在他處理的範圍」，而陳時中過去3年帶領台灣防疫的攻陷，「這是大家都看得到的」。至於外傳周慶明呼聲大，薛說，「他無法評論誰比較好，這不是他所能決定的事情。」

薛瑞元致詞時，特別指提到總統蔡英文、衛福部前部長陳時中，在新冠肺炎疫情3年來、1000多個日子，帶領國人抗疫，這是大家有目共睹。

對於醫界呼籲應讓周慶明列入不分區立委名單。醫師公會全聯會副秘書長蘇育儀說，該份連署並不是全聯會所發起，但周慶明長期為醫界發聲，對於醫界關信的問題，不遺餘力的與政府溝通，且從前理事長蘇清泉、邱泰源均為不分區立委的傳統，全聯會支持周慶明列不分區立委。

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