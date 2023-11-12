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左營該不該設魚叉飛彈？ 陳其邁：不應用民粹來看

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄左營該不該設魚叉飛彈營區，高雄市長陳其邁指不該用民粹來看。記者王昭月／攝影
高雄左營該不該設魚叉飛彈營區，高雄市長陳其邁指不該用民粹來看。記者王昭月／攝影

國防部計畫在高雄左營軍區設魚叉飛彈防衛營區，引發爭議，高雄市長陳其邁今午表示，此事應以國防專業作戰部署進行評估，不適合以民粹或意識形態討論贊成與否。

左營軍區設魚叉飛彈營區近期掀起熱議，國民黨高市左楠區立委參選人李眉蓁指左營區人口密集，台積電也將設廠，魚叉飛彈營區近設在左營根本不合理。但民進黨立委參選人李柏毅認為，國民黨拚命擋潛艦、擋魚叉飛彈，在削弱我國國防量能。

前高雄市長韓國瑜昨為李眉蓁站台時則舉爪日國際多起戰爭為例，指有彈藥庫、飛彈的地方一定會被會被打最慘，國防部應不會如此「不智」。

高雄市長陳其邁今午表示，做為南部工業重地，面對國家防衛，高雄是重中之重，任何保衛國家安全的作戰部署，中央或地方都該支持，力挺國防部防衛台灣的規劃。中央或地方都該支持國防專業評估，不適合以民粹或意識形態討論贊成與否。

飛彈 國防部

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