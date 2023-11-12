醫事人員上街「黑十字運動」前夕 政府編200億預算加薪

醫界、牙醫界、中醫界、護理界組成的「台灣醫事人員大聯盟」下周日（11／19）將在凱道舉行靜坐抗議的「黑十字運動」。這是2005年420醫護大遊行後，時隔20年醫事人員再次聯合。 就在遊行前一周，行政院院長陳建仁昨宣布利多消息，明年將投入至少200億元經費，提供醫事人員合理加給，得到更好的薪資。

總統蔡英文今參與76屆醫師節慶祝大會，「醫起前行」暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮，致詞時也特別表示，這幾個月來，與副總統賴清德、行政院長陳建仁經過密集的討論，明年將會編列200億元特別預算，同時盤點健保資源，希望從後年開始，每年都有至少200億元的穩定財源，提升醫事人員，尤其是最基層醫事人員的待遇。

蔡英文指出，另「醫療事故預防及爭議處理法」相關子法的訂定完成，將建立醫療爭議處理機制，有效降低醫病雙方的爭議，提升醫事人員的地位。

衛福部長薛瑞元於典禮前受訪表示，明年將會先編列「疫後特別預算」200億元，後年開始，持續撥補200億元，其中100億元來自於健保總額，包括原先由健保給付的C肝、愛滋病等藥品，這部分由公務預算撥補，另每年編列100億元公務預算，兩者相加為200億元，未來將用於提升醫事人員給付等用途，細部規劃正在規畫中。

薛瑞元說，目前已來不及編列明年預算，若要編列須從後年開始，而提升薪資部分，可能無法全面的一次提升，如果一次全面提升，200億元經費還是有點不夠，因此都在規劃當中。這200億元與先前公布用於護理人員加薪的180億元不同，兩者為不同經費。

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