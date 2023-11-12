醫師節再承諾 賴清德：每年至少200億提升醫護待遇

今天醫師節，民進黨總統參選人賴清德在臉書向健康台灣的守護者致意，賴清德表示，未來任內加速達成三班護病比入法，照顧基層醫事護理人員，以公務預算挹注健保，每年至少200億提升醫事護理人員待遇。

賴清德說，學醫濟世救人，是他從小的志願，踏上政治之路，卻是意外之旅。從醫與從政之心，都是守護與照顧。如今脫下醫師袍，穿上競選外套，不變的是他守護台灣的初心。

賴清德表示，他常常思考，他能夠別於以往總統，帶給台灣社會什麼，他希望藉由他的醫療專業，跟醫界共同合作，結合台灣社會的力量，打造健康台灣。

賴清德說，他會以促進國人健康，做為最高原則，結合各界力量，共同推動具體醫療政策，讓人民擁有更好的健康生活。持續推動長照3.0，讓每位需要被照顧以及提供照顧的人，都能獲得最佳的支持，增加國人心理健康支持。他也會確保健保永續經營，同時設立癌症新藥基金，透過多元的手段及政策，全面守護國人的健康。

賴清德指出，在醫師節這天，除了分享健康台灣政見，要向所有醫事護理人員，再次深深致謝。台灣過去曾經歷過 SARS、COVID-19等疫情，是醫事護理人員的付出，齊心守護了台灣的健康。

賴清德表示，他會持續提升醫療服務品質，承諾在任內加速達成三班護病比入法，照顧基層醫事護理人員，以公務預算挹注健保，每年至少200億提升醫事護理人員待遇。

賴清德說，健康是他對國人的承諾，改善醫療勞動環境是他對醫事人員的責任。他會繼續努力提升醫療品質，共同為民眾提供最好的醫療照顧。

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