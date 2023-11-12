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國父誕辰158周年 侯友宜：堅持孫中山理念 捍衛中華民國

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫上午前往國父紀念館，向總理孫中山銅像致敬。記者許正宏／攝影
國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫上午前往國父紀念館，向總理孫中山銅像致敬。記者許正宏／攝影

國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫上午前往國父紀念館，向國父孫中山銅像致敬。侯友宜競選辦公室表示，侯友宜今年以國民黨總統參選人身分出訪日本、美國，也依循中華民國國父孫中山的足跡，感受國父當年不畏艱難，創建中華民國，未來當選總統會以畢生力量，捍衛中華民國。

侯友宜、朱立倫上午前往國父紀念館，向孫中山銅像致敬，紀念國民黨總理誕辰158周年，慶祝建黨129周年。侯競辦表示，日本是過去國父孫中山革命，建立中華民國的重要據點，侯友宜今年7月底出訪日本時，前往東京松本樓，此為孫中山先生在革命募款時期重要友人梅屋庄吉的後人所開設，至今保留許多珍貴遺物。

競辦指出，侯友宜在梅屋庄吉的曾外孫親自導覽下，陸續觀覽珍貴照片，包括當年孫中山先生感念梅屋夫妻所寫下的「賢母」墨寶，侯友宜在觀覽到總理銅像揭幕典禮照片時，駐足許久，緬懷照片內的開國先賢。

競辦表示，侯友宜今年9月出訪美國，前往紐約中華公所、華府美京中華會館、舊金山聖瑪莉公園，都向孫中山銅像致敬，並在舊金山參觀金山國父紀念館，拜會洪門致公總堂。侯友宜看著國父當年用過的桌子，聽著僑胞分享國父的故事，深刻感受到國父當年創建中華民國的辛勞。

競辦指出，侯友宜也在美國強調，唯有團結在一起，才能堅持孫中山的理念，孫中山的民主、自由信念及三民主義，是大家所尊崇的方向，前人為了中華民國的創建，奉獻犧牲，在享受民主自由的同時，更應珍惜得來不易，他會捍衛民主自由的價值，讓中華民國永遠都在。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 朱立倫

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