新竹縣藍天現綠地？ 寶山鄉代補選由她意外勝出

新竹縣國民黨籍寶山鄉民代表陳東平因病在日前逝世，11日舉行鄉民代表補選，意外由日前在民進黨第2選區立委參選人曾聖凱寶山後援會成立大會上，接受副總統賴清德加持的無黨籍候選人何鎂羚勝出，拿下逾4成票數當選。

具綠營背景的何鎂羚雖為無黨籍，但在選前就曾公開獲多位綠營政治人物支持，她當選後的勝選感言更是強調感謝賴清德及民進黨籍竹北市長鄭朝方、竹北市民代表邵啟月、曾玉菱、范格菱等人。

何鎂羚表示，寶山不僅是她成長的故鄉，還即將迎接護國神山台積電進駐，未來會有許多新移民加入成為寶山人，面對寶山鄉基礎建設的不足，會全力以赴嚴格把關及努力爭取相關建設經費，希望寶山鄉親隨時提供寶貴意見。

寶山鄉民代表第2選區補選是因原鄉民代表陳東平病逝，因此依地方制度法第81條第1項規定，缺額達總名額10分之3以上，或同1選舉區缺額達2分之1以上時應補選，並在11日於三峰村民眾活動中心及新城國小舉行投開票。

新竹縣選委會指出，此次補選選舉人數2100人、投票數1304人，投票率為62.1%，開票結果為1號候選人范丞緯得票數316票、2號候選人陸依旻得票數316票、3號候選人鍾志承得票數67票、4號候選人何鎂羚得票數584票。何鎂羚任期將至第20屆鄉代任期屆滿日2026年12月25日為止，新竹縣選委會將在16日前發布公告。

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