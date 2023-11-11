快訊

「鄰居家的狗」爽躺沙發做日光浴 屋主越想越不對勁求救：這隻不是狗

中職／徐若熙7局0失分！味全龍2:0完封樂天桃猿 逼出殊死第七戰

馬出手逼藍白合最終攤牌 侯朱仍吃了秤砣鐵了心？

行政院編200億經費為醫事人員加薪 基層憂看得到吃不到

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣醫療工會聯合會日前在立法院外舉行「地獄職場嘉年華、醫療勞權大遊行」，出席民眾變裝參與，提出四大訴求：「人力補足，不過勞」、「安全職場，不煩惱」、「尊重專業、提升待遇」、「政府投資、救健保」。本報資料照片
台灣醫療工會聯合會日前在立法院外舉行「地獄職場嘉年華、醫療勞權大遊行」，出席民眾變裝參與，提出四大訴求：「人力補足，不過勞」、「安全職場，不煩惱」、「尊重專業、提升待遇」、「政府投資、救健保」。本報資料照片

行政院長陳建仁今天宣布，明年將編列200億預算為醫師以外的各職類醫事人員加薪，改善醫護待遇，盼解決疫後人力出走問題。對此，護理師公會表示，經費規模與護理人員訴求仍有落差，且執行細節尚未公告，行政團隊任期即將結束，應盡快承諾加薪計畫如何進行，否則明年執政團隊換人，一切又得重來。

衛福部在醫護人員上街陳抗前，舉辦臨時記者會，表示會定期找各職類醫護人員開會，至今尚未舉辦第2次會議。護理師公會理事長紀淑靜表示，院長今宣布為護理人員加薪，應是蔡英文總統感受到醫護人員太血汗，而行政單位都聽不到護理人員的聲音，未來會再找行政院與總統府，再次陳述護理人員的需求。

衛福部昨指出，200億經費來源可能由健保總額匡列，或以政府公務預算編列。紀淑靜表示，「一定要用公務預算，不能放在健保」，擔心薪資調整經費放入健保，恐排擠醫事人員點值，導致病人照護品質下降，且今年總額早已決定，使用健保可能讓加薪變為空頭支票。若政院決議以總額編列，也應同步調整保費、提高健保總額把餅做大，這執行難度更高。

紀淑靜表示，以公務預算編列，關鍵就在「政府是否願意作為」。執政者常說，近年台灣經濟成長佳，在亞洲四小龍名列前茅，政府也在全台各地進行多項建設，應有經費能為護理人員加薪，是否有錢撥補，「就看政府如何區分輕重緩急」，基礎建設固然重要，但護理人員待遇攸關民眾健康，也須受到重視。

至於經費規模是否能滿足公會提出加薪萬元訴求？紀淑靜表示，加薪確實不宜「齊頭式平等」，應從最缺護理師的醫院加護病房、急診、手術室、病房等護理師先加薪，提出每月加薪萬元是希望開啟討論，日後以階段性方式調整護理人員薪資。公會估計，須285億經費才能滿足需求，政院提出二百億預算，將用於各職類醫事人員，非護理專屬，「與理想還有差距。」

紀淑靜也說，護理人員擔心加薪「看得到吃不到」，薪資補貼上路後，應建立稽核機制，確保醫院確實發放，讓護理人員受益，目前行政團隊任期剩沒幾天，應具體說明薪資調整何時、如何執行，而非等到明年行政團隊換人，一切從頭開始。

台灣護理產業工會理事長羅運生表示，政府本次加薪事前並未與工會溝通，雖樂見加薪，但200億數目不小，政府日前公布12項改善護理政策，已花費不少經費，衛福部長薛瑞元上周才為護理師加薪，如今又投入大筆經費，比起不斷發錢，應該更有計畫思考，未來經費如何整體統籌運用。

「醫事人員職場，還有很多問題，薪資改了、勞動環境不變，也沒有用。」羅運生說，除了大撒幣，醫事人員職場上還有許多問題，不必修法，行政單位一聲令下就能改變，政府卻一拖再拖。如護理師支援問題，台灣醫療工會聯合會要求衛福部訂出指引，要求醫院杜絕不合理調動，卻收到回函，認為「並無必要」。其他醫護人員，也各有職場難題，例如職能治療師爭取立法多年，醫檢師、放射師則爭取修訂人力配置標準。

針對預算來源，羅運生說，200億加薪經費，若回到健保總額中編列，因健保委員組成多元，不是政府說了算，除非健保喊漲才有機會，但歷屆政府鮮少敢做此事；公務預算也非最佳解，只能算是應急方式，無法確保定期編列，一次新增二百億或許有短期效果，但長期醫療環境問題仍難解決。

另外，過去常發生政府要給津貼，費用卻被醫院拿走。羅運生指出，若200億加薪正式上路，應採如全民「普發現金」方式，讓錢直接進到醫護人員口袋，「避免醫護人員看得到、吃不到。」

健保 護理師 醫護人員

延伸閱讀

回響／公立動物園保育員將加薪 新竹市立動物園：支持

回響／公立動物園保育員明年加薪 北市動物園樂見其成

2024財運指數(上)！兔鼠會加薪、猴買房錢滾錢、這生肖「5顆星」財神附體

主管提升遷加薪「年輕人都拒絕」 網見薪水增幅：寧願躺平

相關新聞

行政院編200億經費為醫事人員加薪 基層憂看得到吃不到

行政院長陳建仁今天宣布，明年將編列200億預算為醫師以外的各職類醫事人員加薪，改善醫護待遇，盼解決疫後人力出走問題。對此...

徐國勇、王必勝及姚文智為吳欣岱輔選 張茂楠：再了解

內政部前部長徐國勇、衛福部次長王必勝及前立委姚文智錄影，替台灣基進台北市港湖立委參選人吳欣岱輔選。民進黨台北市黨部主委張...

台中藍白小雞合辦募款餐會 高喊「藍白合情投意合」

總統大選藍白合不合引發關注。國民黨4位台中市立委參選人與民眾黨立委參選人蔡壁如，今晚在台中潮港城聯合舉辦募款餐會，現場席...

徐春鶯爭議 民進黨諷「統促黨做不到的民眾黨做到了」

民眾黨總統參選人柯文哲頻到賴清德本命區走動，前天到台南議會拜會無黨聯盟，國民黨也出面迎接喊「藍白配」才能打敗民進黨賴清德...

陳建仁出席台灣醫學週演講會 勉勵醫界團結

行政院長陳建仁上午出席「2023台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」，他致詞表示疫情期間台灣的兩千三百萬人民打了前所未...

吳釗燮參訪波海三國獨立地標 拜會立陶宛建國國父

外交部長吳釗燮出訪波羅的海三國行程滿檔，他透過社群媒體表示，除前往波海三國知名獨立地標朝聖，也親自拜訪了帶領立陶宛脫離蘇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。