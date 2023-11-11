侯友宜提支持他的3大理由 再批「票投民進黨，青年上戰場」

國民黨總統參選人侯友宜今展開高屏競選行程，他於下午4點左右抵達屏東，出席屏北立委參選人黃明賢的競選總部成立大會，侯在致詞時提出應支持他的3大理由，包含出身基層瞭解社會需求、會打造清廉無貪腐的政府，並強調「票投民進黨，青年上戰場」，他唯一信念就是守護中華民國，語畢眾人唱起「快樂的出帆」，活動於下午4點50分結束。

侯友宜表示，全世界有4個地方最危險，其中有2個已經爆炸，就是「以巴」跟「烏俄」，另外2個就是兩岸問題跟南北韓，「看到兩岸大家都很擔心，美國都說不支持台獨」，他一輩子出生入死用生命顧台灣，「從年輕到老，唯一信念就是中華民國，就是台灣的安全，現在出來拚，最大的信念就是這個精神」。

「票投民進黨，青年上戰場」，他說，當前執政黨用不實的台獨引戰，「軍校要招生招不到人」，做總統最大的責任就是避免戰爭、避免孩子上戰場，「從30年前為兩岸合作打擊犯罪，做到現在」，籲支持者們「要選一個顧南台灣能與他並肩作戰的年輕人」。

他批，現在的執政黨「歪哥」、「豬哥」、「胎哥」一堆，「要讓正派認真的黃明賢一個一個揪出來，再讓專門辦案的侯友宜抓出來送去關，還給大家一個公平正義，這麼多候選人，有誰可以做到？這是我們都做得到的，這2點是我的專業，一生不變就是向前走的精神，沒有候選人比我好」。

他再提自身出身基層，「從小務農養豬，從不怕辛苦」，瞭解地方社會需求，「路平、燈亮、水溝通，這是民眾最基本的需求，而這也是黃明賢每天在做的事」，承諾只要他當選總統，會常常拜訪屏北鄉親，為地方爭取大建設。 國民黨總統參選人侯友宜今展開高屏競選行程，他於下午4點左右抵達屏東，出席屏北立委參選人黃明賢的競選總部成立大會，主辦單位預估現場聚集約1萬5千名支持者到場。記者張已亷／攝影 國民黨總統參選人侯友宜今展開高屏競選行程，他於下午4點左右抵達屏東，出席屏北立委參選人黃明賢的競選總部成立大會，授與黃明賢戰旗。記者張已亷／攝影 國民黨屏東縣第一選區立委參選人黃明賢今舉辦競選總部成立大會，黃的父親、前議長黃國安為兒子披上彩帶。記者張已亷／攝影 國民黨總統參選人侯友宜今展開高屏競選行程，他於下午4點15分左右抵達屏東，在祕書長黃健庭、智庫執行長柯志恩、屏東競總主委蘇清泉等人陪同下，出席屏北立委參選人黃明賢的競選總部成立大會。記者張已亷／攝影 國民黨屏東縣第一選區立委參選人黃明賢今舉辦競選總部成立大會，縣議會副議長盧文瑞現場致贈「好彩頭」。記者張已亷／攝影

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