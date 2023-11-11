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徐春鶯爭議 民進黨諷「統促黨做不到的民眾黨做到了」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲（中）。記者吳淑玲／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（中）。記者吳淑玲／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲頻到賴清德本命區走動，前天到台南議會拜會無黨聯盟，國民黨也出面迎接喊「藍白配」才能打敗民進黨賴清德；民進黨團今天回擊，指爭議人物徐春鶯擬列民眾黨不分區立委，中華統一促進黨搞了幾10年力拼的中共代理人立委席次，結果民眾黨花不到５年就快達成了。

黨團幹事長蔡筱薇表示，台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯因多次親中發言、紅統背景惹爭議，近日更被民眾黨擬提名納入民眾黨不分區立委，「也許撥開外殼來看，統促黨跟民眾黨所差無幾」。

蔡筱薇說，徐春鶯尚未取得台灣的國籍之前，是在中國商業局工作，並獲得國家分派的特殊性質工作，同時享有幹部專屬車輛，而她本人近年以台灣新住民發展協會理事長及中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長身分，去中國做交流，但其所舉辦的研討會及發言多涉及親中言論。

「重點不是國籍問題，而是來歷問題」。蔡筱薇表示，過往就有新住民擔任不分區立法委員的例子，民進黨就有來自馬來西亞的立委羅美玲，基層組織也可見新住民事務部，就是希望喚起大眾對新住民權益的關注，但檢視徐春鶯的經歷，其是否適合擔任台灣的立法委員，恐怕值得大眾來深思。

蔡筱薇說，過往統促黨搞了幾十年要在台灣國會栽培中共代理人，結果民眾黨只花了短短不到5年就快成功，同時這也給了台灣另外的警示，如何有效、積極地防止中國的威脅滲透，賴清德力推的「代理人法案」重要性在此顯露無遺。

南市議會民進黨團幹事長蔡筱薇也是賴清德台南競辦發言人。圖／蔡筱薇提供
南市議會民進黨團幹事長蔡筱薇也是賴清德台南競辦發言人。圖／蔡筱薇提供

民眾黨 新住民 徐春鶯 2024總統選舉

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