陳建仁出席台灣醫學週演講會 勉勵醫界團結
行政院長陳建仁上午出席「2023台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」，他致詞表示疫情期間台灣的兩千三百萬人民打了前所未有最漂亮防疫戰爭，即使2020年我們沒有很好的治療藥物，但整個防疫團隊，靠著SARS的經驗讓我們兩百五十多天零確診，全世界都驚豔。
陳建仁表示，2021年在疫苗的研發上，外界有非常多不同的意見，「所以當我們分裂的時候，我們會發現我們的防疫的力量就會受到影響，所以我期許我們所有業界的朋友，大家都能夠團結一心」。陳建仁勉勵在座醫師，是台灣健康的守護神。
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