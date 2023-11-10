快訊

地牛翻身！20:05台東規模4.2地震 最大震度2級

馬英九、韓國瑜提藍白全民調 張斯綱：可再比政黨支持度

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市立委參選人張斯綱。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
國民黨北市立委參選人張斯綱。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

2024總統大選，藍白在野整合因民調形式喬不攏，雙方合作瀕臨破局。前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜今先後表態，支持全民調決定正副總統搭檔，藍營立委參選人張斯綱也表態贊成，直言若國民黨願意有所讓步，民眾黨也要釋出善意，建議可再比政黨支持度。

立委參選人張斯綱認為，主流民意希望藍白合作，馬英九提出此想法是符合大家期待，國民黨中央應該好好思考全民調，此有助於政黨輪替及立委席次最大化。若國民黨願意有所讓步，民眾黨也要釋出善意，建議可再比政黨支持度，比例七三或八二都可以談。

2024選舉 2024總統選舉 國民黨 民眾黨 藍白合 馬英九 韓國瑜 張斯綱

延伸閱讀

馬英九喊藍白合「全民調」 竹竹苗3縣市長聯名支持

馬英九提全民調促藍白合！柯文哲競辦：只要侯友宜接受 立刻恢復協商

馬英九拋全民調解藍白僵局 賴士葆：解決困境的重要一招

馬英九拋「全民調」促藍白合 台中藍營立委小雞響應

相關新聞

馬英九喊藍白合「全民調」 竹竹苗3縣市長聯名支持

總統大選藍白合不合引發關注。前總統馬英九先生今天透過馬辦呼籲，採用全民調決定「侯柯配」或「柯侯配」，新竹縣長楊文科、新竹...

馬英九、韓國瑜提藍白全民調 張斯綱：可再比政黨支持度

2024總統大選，藍白在野整合因民調形式喬不攏，雙方合作瀕臨破局。前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜今先後表態，支持全民調...

影／直闖台南深綠票倉！柯文哲與李全教同台 高呼口號互祝當選

民眾黨黨主席柯文哲今天下午到台南市深綠大票倉利南社區，還與台南市前議長李全教在東區南聖宮上香，同台互祝當選、引來各方關注...

賴清德：不能為了要跟中國交流 就不顧一切接受中國主張

民進黨桃園中壢選區立委參選人彭俊豪今舉行後援會成立，民進黨總統參選人賴清德出席表示，中國不能一開口就要台灣接受九二共識、...

重申台海和平重要 賴清德：談政黨合不如全民合

七大工業國外長會議發表共同聲明，重申台灣海峽和平穩定的重要性，並支持台灣參與WHA等有意義的國際組織，民進黨總統參選人賴...

副手人選受關注…何時宣布與蕭美琴搭檔？賴清德這樣說

民進黨總統參選人賴清德的副手受關注，賴先前受訪表示已考慮得差不多，何時會宣布與駐美代表蕭美琴搭檔，賴今表示，時間到了會一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。