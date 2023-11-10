馬英九、韓國瑜提藍白全民調 張斯綱：可再比政黨支持度
2024總統大選，藍白在野整合因民調形式喬不攏，雙方合作瀕臨破局。前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜今先後表態，支持全民調決定正副總統搭檔，藍營立委參選人張斯綱也表態贊成，直言若國民黨願意有所讓步，民眾黨也要釋出善意，建議可再比政黨支持度。
立委參選人張斯綱認為，主流民意希望藍白合作，馬英九提出此想法是符合大家期待，國民黨中央應該好好思考全民調，此有助於政黨輪替及立委席次最大化。若國民黨願意有所讓步，民眾黨也要釋出善意，建議可再比政黨支持度，比例七三或八二都可以談。
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