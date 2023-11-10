「偏鄉牙醫」為由大開波波牙醫名額惹議 衛福部回應了

衛福部草擬「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」內容外流，將打開海外歸國的「波波牙醫」員額限制，本國牙醫不滿。立法委員林為洲與本土小牙醫聯盟今天上午舉行記者會，痛批政府藐視國會，以偏鄉醫療為由，讓計畫成為波波牙醫取得執照的跳板。

對此，國際牙醫校友聯合會下午發布聲明表示，本國牙醫不願至偏鄉任職，該計畫能緩解偏鄉牙醫資源缺乏問題，各界不該反對。衛福部口腔司則表示，全台還有數十縣市無牙醫師職業，計畫核定後歡迎關心偏鄉醫療的牙醫都能參與。

國際牙醫校友聯合會表示，多年來偏鄉只靠少數年齡偏高的牙醫苦撐，平均年齡已超過50歲，過去國內年輕牙醫因家庭、進修等因素，多數不願至偏鄉任職，政府制定完整計畫，期待注入生力軍，各界不應想方設法阻止，「偏鄉及弱勢的醫療正義及醫療人權，才是政府和立委們應該關注的議題。」

另外，聯合會指出，參與計劃的波波牙醫，均已通過考試院一階國考，在配合政府落日條款，且不影響現有國內實習教學條件下，於衛福部計劃中，在教學醫院完成適應性訓練及PGY訓練後，自願至醫療缺乏地區提供服務。計畫也將解決，過去政府「不當限制」國際牙醫適應訓練名額，導致波波牙醫在取得證照路上「塞車」的問題。

醫師法修法後，赴國外念牙醫的人數幾乎歸零，藉由服務偏鄉，讓剩餘約1000人的海歸牙醫人力發揮效用，實為良善政策，本土小牙醫聯盟不該看圖說故事，曲解計畫意義、誤導大眾。

聯合會表示，計畫國內、國外生皆可申請，國內年輕牙醫可以自由選擇實習時間地點，所以若沒有服務偏鄉意願，自然不會想要參與，但相信大部分國內牙醫是樂觀其成的；本土小牙聯盟自稱代表1萬6000名基層牙醫，貼上「騙鄉計劃」的標籤，直稱是為國外生量身打造，這一種狹隘心態將使偏鄉問題無法解決。

針對各界質疑，衛福部口腔健康司司長賴向華表示，衛福部去年成立口腔健康司，很重要任務就是完整口腔醫療體系，提供民眾更好的口腔健康照護。偏鄉醫療缺乏一直是問題，依衛福部統計，截至今年10月底，全台還有153個牙醫醫療資源不足鄉鎮市區，其中53個無牙醫師執業。

賴向華說，第二期計畫還在規畫討論中，相關內容目前尚未定案。該項計畫並未針對牙醫身份設限，醫師將在牙醫師資源不足鄉鎮執業、以巡迴醫療或到宅醫療等多元方式，提供偏鄉民眾牙科醫療服務，衛福部也會充實這些偏鄉的牙醫醫療設備。計畫核定後，歡迎關心偏鄉醫療的牙醫師共同參與，讓偏鄉民眾皆能獲得適當的牙醫醫療照護。

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