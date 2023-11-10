林正鴻被爆喝花酒「與女子激吻」 賴清德：已准請辭

今民進黨組織部主任林正鴻，被爆料白天抗中保台、晚上酒家坐台，還和女生「整個親下去」。副總統、民進黨總統參選人賴清德今受訪表示，林正鴻已經提出辭呈，他也已准於他的辭呈，希望林正鴻能夠深切反省、改進。

新黨桃園中壢立委參選人游智彬今爆料民進黨組織部主任林正鴻喝花酒，林正鴻一個月10萬元上下，卻時常出入酒家，被拍到和身旁微露香肩的女子激吻，這些聚眾淫亂的公關費，到底是誰出的錢。游更質疑，林正鴻有無帶賴清德去過。

賴清德今出席立委參選人彭俊豪後援會成立大會受訪笑一下說，「欸，林怎麼會跟這個團體（新黨）有關，他是黨工吧跟派系沒有關係」。民進黨一定要採取有別於其他政黨更高的標準，林正鴻已經提出辭呈，他也已經准他的辭呈，希望林正鴻能夠深切反省、改進。

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新黨立委參選人游智彬今天到民進黨中央黨部前開記者會，爆料民進黨組織部主任林正鴻，白天抗中保台、晚上酒家坐台，還和女生「整個親下去」。圖／游智彬提供

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