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顧問商帶董座東京教育訓練？王鴻薇再轟合庫投信說謊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇昨舉行記者會，指控合庫投信董事長林柏裕及行銷長林士穎，涉接受「合庫投信6年到期新興市長債券基金」海外投資廠商紐約梅隆銀行（BNY Mellon）子公司Insight招待。記者胡經周／攝影
國民黨立委王鴻薇昨舉行記者會，指控合庫投信董事長林柏裕及行銷長林士穎，涉接受「合庫投信6年到期新興市長債券基金」海外投資廠商紐約梅隆銀行（BNY Mellon）子公司Insight招待。記者胡經周／攝影

國民黨立委王鴻薇昨舉行記者會，揭露合庫投信董事長林柏裕接受Insight（紐約梅隆銀行子公司）招待，赴日本4天3夜，回來不到10天就簽約，合庫投信與金管會隨後發出回應反駁。王鴻薇今透過臉書，再發聲明轟說謊。

合庫投信聲明指出，接受之海外顧問公司提供教育訓練皆符合法規要求及合約約定，部份簽約合作之海外顧問公司承諾支付交通費用及住宿費用，但膳食費用則視個別合約內容而定。公司安排教育訓練之同仁得依公司內規「員工國外出差旅費報支要點」，向公司申請依合作合約海外顧問公司未承諾支付之費用。

關於相關聲明，王鴻薇說，合庫投信欺上瞞下繼續說謊，公然指稱接受招待是海外顧問公司提供教育訓練，她請金管會跟合庫投信出示與Insight契約，有沒有提供教育訓練？以及這10年內跟該公司簽約12案辦過幾次教育訓練？正好她有掌握吹哨者提供的合庫投信海外顧問簽約。

王鴻薇指出，提供教育訓練的顧問有：Ostrum、Natixis. Picket、BNP，就是不含Mellon or Insight。合庫投信說謊，金管會照單全收真是失職。

王鴻薇提到，合庫投信即使想指稱行銷長林士穎是員工訓練，但合庫投信要不要對社會說明一下，海外顧問廠商帶簽約廠商董事長去東京教育訓練嗎？董事長去接受海外顧問的什麼教育訓練 ？要不要請本人出來發表學習心得？真的是為了掩飾什麼都可以扯。

王鴻薇說，林柏裕與林士穎回國後不到10天，108年12月9日「合庫投信六年到期新興市場債券基金」就跟Insight簽約，這中間是否有對價關係，今天不管是合庫投信、金管會根本就沒有給予解釋，合庫身為公股銀行子公司，如果金管會不重啟調查，我會將事證持續提供給相關單位。

王鴻薇並在臉書貼文附了圖，表示附圖是合庫投信嚇到不敢給她資料，對比其昨天的聲明稿真是諷刺。

國民黨立委王鴻薇昨舉行記者會，揭露合庫投信董事長林柏裕接受Insight（紐約梅隆銀行子公司）招待，赴日本4天3夜，回來不到10天就簽約，合庫投信與金管會隨後發出回應反駁。王鴻薇今透過臉書，再發聲明轟說謊，附圖是合庫投信嚇到不敢給她資料。圖／取自王鴻薇臉書
國民黨立委王鴻薇昨舉行記者會，揭露合庫投信董事長林柏裕接受Insight（紐約梅隆銀行子公司）招待，赴日本4天3夜，回來不到10天就簽約，合庫投信與金管會隨後發出回應反駁。王鴻薇今透過臉書，再發聲明轟說謊，附圖是合庫投信嚇到不敢給她資料。圖／取自王鴻薇臉書

投信 王鴻薇 日本

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