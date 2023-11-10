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新潮流再被爆上酒店 徐巧芯酸：晚上摸乳是日常？

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨組織部主任林正鴻遭爆上酒店，國民黨北市議員徐巧芯今天酸，「白天一本正經，晚上摸乳念經，難道已經成為新潮流的日常了嗎？」點名新潮流成員前科累累。聯合報系資料照
民進黨組織部主任林正鴻遭爆上酒店，國民黨北市議員徐巧芯今天酸，「白天一本正經，晚上摸乳念經，難道已經成為新潮流的日常了嗎？」點名新潮流成員前科累累。聯合報系資料照

民進黨組織部主任林正鴻遭爆上酒店，國民黨北市議員徐巧芯今天酸，「白天一本正經，晚上摸乳念經，難道已經成為新潮流的日常了嗎？」點名新潮流成員前科累累，並附上該派系其他成員，向民眾喊話，「新潮流不散，台灣了一半。」

徐巧芯表示，雖然林正鴻已經立刻請辭，但從過去的梁文傑再到林正鴻，還有陳凱凌、陳宗彥、丁允恭、林秉樞等人的種種作為，「我就問，這個派系到底有多亂。」

她開酸說，亂的程度可能民進黨自己內部的其他派系都看不下去了，更貼出各地新潮流系成員名單，「新潮流不散，台灣了一半；請大家多加注意。」

國民黨北市議員徐巧芯貼出綠營新潮流成員。圖／擷取自臉書
國民黨北市議員徐巧芯貼出綠營新潮流成員。圖／擷取自臉書

新潮流 民進黨 徐巧芯 國民黨

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