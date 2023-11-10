輔選大將被爆酒店聚眾淫亂 民進黨：國民黨也有去

民進黨組織部主任林正鴻被指控，白天抗中保台、晚上酒家坐台，已請辭獲准。民進黨發言人張志豪表示，國民黨立委參選人顏寛恒父子曾用公帑喝花酒，傅崐萁、陳雪生等人涉嫌性騷擾，甚至民眾黨內的十二門徒，這些喝花酒、性騷及涉嫌暴力等誇張行徑，可說是劣跡斑斑，若用同樣的標準自我檢視，顏寬恒和傅崐萁是不是應該退出立委選舉。

張志豪指出，前立委顏清標1998年至1999年擔任議長期間，花公帑1800萬元喝花酒，遭判刑3年6個月定讞，且顏寬恒還4次陪同前往；2021年台中第二選區立委補選期間，顏寬恒還辯稱顏清標喝花酒入獄是「歷史共業」；2017年國民黨被媒體爆出，台中數家酒店的酒店妹被「團購」集體入黨，台中知名酒店老闆坦言，國民黨高層確實曾透過管道與他連繫。

張志豪說，陳雪生被法院認證的性騷犯；立委鄭正鈐被爆出和男記者握手時「摳手心」，國民黨中央受理性騷案檢舉後調查結案又被控是「超完美吃案」；傅崐萁遭女媒體人指控性騷，侯友宜對此曾說，「對任何政黨、對任何人性騷擾這件事，我們一定嚴格標準檢驗自己，絕不寬貸」，但侯友宜九月就跟傅崐萁手拉手喊「凍蒜」，顯見國民黨人不僅充斥喝花酒紀錄，更有性騷犯。

至於民眾黨，張志豪指出，嘉義選哲之友會總會長王冠鈞不只曾有架賭博網站、還涉及多起暴力討債遭判刑，判決書指出王冠鈞教唆少年去對欠債人恐嚇，帶去王冠鈞住處徒手持球棒等物毆打被害人，又是脫衣、綑綁，王還涉未成年錄影。還有妨害風化的台南黨代表尤信元、涉嫌家暴的古坑區主任鄒子珉、遭網紅踢爆民眾黨台中市議員江和樹背著老婆在外偷吃等，藍白兩黨應該以同樣標準，自我檢視。

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