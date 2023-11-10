影／台灣五缺民進黨無對策 讓民眾黨替台灣產業找出路

「藍白合」進入政黨協商後變成「藍白拖」，兩黨都擺出「兄弟登山，各自努力」的態勢。而立委參選人等不到「藍白合旋風」，只能自食其力，有國民黨立委參選人表態，歡迎民眾黨總統參選人柯文哲站台。不過黨內立委以過去經驗分析，若藍白未合，無論是登記前、登記後，請柯文哲站台，最後只會得不償失。...

2023-11-10 08:00