影／台灣五缺民進黨無對策 讓民眾黨替台灣產業找出路
台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶今天上午舉辦「打造台灣產業韌性民眾黨積極推動立法！」記者會，邱臣遠表示：台灣產業缺乏長期規劃，又陷入「內外夾擊」困境，對外兩岸情勢升溫、戰爭影響糧食與能源；對內面臨缺水、缺電、缺土地、缺工、缺人才「五缺」，且薪資成長緩慢、數位及減碳轉型落後，造成產業韌性不足，針對提升產業韌性推出五大主張，並盤點台灣民眾黨過往提出的相關法案，期盼化解五缺問題，帶動薪資成長、提升產業競爭力、加速接軌國際，替台灣產業打造優良的發展環境，邱臣遠表示：如果民進黨提不出對策，就讓民眾黨替台灣產業找出路。
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