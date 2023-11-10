民進黨輔選大將酒店行為不檢點 火速請辭獲准

新黨立委參選人游智彬今天到民進黨中央黨部前開記者會，爆料民進黨組織部主任林正鴻，白天抗中保台、晚上酒家坐台，還和女生「整個親下去」。游更質疑，林正鴻有沒有帶民進黨主席賴清德去，有沒有教壞賴清德？

游智彬指出，林正鴻一個月十萬元上下，卻時常出入酒家，被拍到和身旁微露香肩的女子激吻，這些聚眾淫亂的公關費，到底是誰出的錢。

游智彬說，賴清德是否要為林正鴻的不檢行為道歉？一個整天出入聲色場所把酒言歡的執政團隊，如何面對台灣人民，一個天天佯裝家庭幸福的人，卻經常上酒家踐踏家庭感情，林正鴻是否也這樣包裝賴清德？

民進黨發言人張志豪表示，組織部主任林正鴻對於個人不當行為對團隊造成困擾與爭議，深感歉意，為負起責任，已請辭獲准。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新黨立委參選人游智彬今天到民進黨中央黨部前開記者會，爆料民進黨組織部主任林正鴻，白天抗中保台、晚上酒家坐台，還和女生「整個親下去」。圖／游智彬提供

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