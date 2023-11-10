中生納保卡12年轉彎？ 陳建仁：防疫體認要避免漏洞

民進黨主席賴清德提出中生納入健保，被在野黨質疑該政策已卡關12年，突然轉向是為了選舉，把中生當成工具人。行政院長陳建仁上午受訪表示，這幾年防疫讓政府深刻感受到，沒有健全的健康維護網絡，很容易造成防疫漏洞，因此針對來台就學一段時間的學生，政府都應該提供他們健康照護，會朝這方面來加強努力。

陳建仁上午出席「用好房 做好事 租金補貼暨社會住宅包租代管房東客交流」活動。陳建仁受訪時表示，根據這幾年防疫的經驗，政府深刻的體會到，如果沒有健全的健康維護網絡，就很容易造成防疫的漏洞。至於外籍生、僑生、港澳生和大陸生等來台灣就學一段時間的學生們，政府都應該提供他們健康照護，在這一方面來加強努力。

陳建仁表示，政府需要保障每一個在台灣的工作、就學的人都能夠有很好健康的維護，這不僅是對被保人個人健康人權的保障，更是維護國家公共衛生的重要關鍵，所以政府會往這個方向來努力。並在能讓健保永續發展的基礎下，讓每一個在台灣工作、就學的人都能夠得到很好的維護，做到健康無國界，沒人被遺漏這樣的願景。

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