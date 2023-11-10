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柯文哲最新競選影片第31秒藏玄機 網：火車真的開走了

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
柯文哲競選影片的第31秒出現的選舉公報，隱約可見1號的正副總統候選人是柯文哲、黃珊珊，2號是侯友宜、柯志恩，3號候選人賴清德。圖／取自柯文哲臉書
柯文哲競選影片的第31秒出現的選舉公報，隱約可見1號的正副總統候選人是柯文哲、黃珊珊，2號是侯友宜、柯志恩，3號候選人賴清德。圖／取自柯文哲臉書

藍白合不合仍無解。民眾黨總統參選人柯文哲的臉書粉專昨釋出競選影片，「從2000年到2024年，我們的一生能有幾個24年？」內容為一名母親24年來想讓兒子過得更好而投票，但歷經政黨輪替，「你在藍綠間選了20幾年，他有過得更好嗎？」而影片第31秒出現的選舉公報畫面，讓網友直呼「火車真的開走了」。

柯文哲競選影片的第31秒，女主角守在餐桌前，戴著老花眼鏡在看選舉公報，等著夜歸的兒子。將選舉公報放大可發現，1號的正副總統候選人是柯文哲、黃珊珊，2號是侯友宜、柯志恩，3號候選人只露出額頭，但從中分髮型可推測是賴清德

PTT網友表示，「火車真的開走了，直接在廣告上面的道具把副總統都找好了」。

柯文哲的支持者也紛紛在影片留言，「我們義無反顧拚一次」、「汙辱性極高，傷害性還超強」、「唯一選哲」、「感動，說到了事實的真相」、「阿北加油！我全家的票都會給你」、「好希望您選上總統」、「真心的希望阿北2024能順利當選」、「24年了，一個小孩成長過程，我們真的一直在內耗」。

柯文哲競選影片的第31秒出現的選舉公報，隱約可見1號的正副總統候選人是柯文哲、黃珊珊，2號是侯友宜、柯志恩，3號候選人賴清德。圖／取自柯文哲臉書
柯文哲競選影片的第31秒出現的選舉公報，隱約可見1號的正副總統候選人是柯文哲、黃珊珊，2號是侯友宜、柯志恩，3號候選人賴清德。圖／取自柯文哲臉書
柯文哲競選影片的第31秒出現的選舉公報，隱約可見1號的正副總統候選人是柯文哲、黃珊珊，2號是侯友宜、柯志恩，3號候選人賴清德。圖／取自柯文哲臉書
柯文哲競選影片的第31秒出現的選舉公報，隱約可見1號的正副總統候選人是柯文哲、黃珊珊，2號是侯友宜、柯志恩，3號候選人賴清德。圖／取自柯文哲臉書

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 藍白合 侯友宜 賴清德

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