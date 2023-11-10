冷眼集／陸配、陸生 被綠當選舉工具人

感情中的「工具人」，總是無怨無悔付出，目的是為了看見對方笑靨，無奈中帶點酸甜；我國陸配或赴台進修的陸生，成為民進黨選舉工具人卻是「被迫表態忠誠」。

民進黨總統參選人賴清德提出陸生納入健保，在民進黨立院黨團群組炸鍋，民進黨立委羅致政想出解套辦法獲眾綠委附和贊同，稱可將綠營口中的「中生」比照「外籍生」納入健保，以渲洩綠營支持者可能的不滿。

另一方面，擬被民眾黨列入不分區立委名單的陸配徐春鶯因放不放棄陸籍問題，成為民進黨眾人撻伐的對象。然而，徐春鶯曾以台灣新住民發展協會理事長身分，分別於二○一八、二○二一年參加桃園市政府、海基會舉辦之活動，且盼徐能多傳達陸配心聲。如今，徐春鶯遭遇泛綠鋪天蓋地攻擊，遙想當時被視作珍貴賓客，是否有些唏噓？

感情中的渣男或渣女常將工具人視為呼之即來揮之即去的家僕。政治現實上，在台陸生、陸配，民進黨需要時視如珍寶，不需要時棄如敝屣；是寶，是廢，全視民進黨當下需求。

正值選舉白熱化期間，拖沓已久的陸生納健保議題，民進黨自然要拿出揮舞一番，略盡展現兩岸和緩的善意，還標榜民進黨號稱的人權立國有多麼重視陸生權益。

不過，民進黨深知深綠不可得罪，抗中神主牌不可違背，僅能在有限範圍內，透過「將陸生視為外籍生」的方式做個半套，順便暗喻一邊一國，好讓台派「雖不滿意，但可接受」。

民進黨執政以來，對中國大陸的態度眾所周知，或不至於視之如寇讎，卻也想方設法遠之。是故，賴清德於選舉期間提出陸生納保的真心成分有多少？如司馬昭之心，路人盡知。

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