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憂賴「陸生納健保」失反中票 綠委喊陸生是外籍生…政院附和？

聯合報／ 記者劉宛琳屈彥辰林縉明陳宥菘李青縈／台北報導
民進黨主席賴清德選前突拋利多，陸生納健保。圖／聯合報系資料照
民進黨主席賴清德選前突拋利多，陸生納健保。圖／聯合報系資料照

民進黨主席賴清德陸生健保，民進黨立委們憂心被反中支持者誤解，主張應說「中國學生就是外國學生」；行政院昨也未提陸生，發言人林子倫僅表示，政府會在確保健保制度穩健發展的基礎上，提供「外籍生」來台就學健康照顧，實踐健康無國界願景。

陸委會副主委詹志宏表示，這些同學（陸生）過去三年疫情期間不斷找陸委會、海基會、教育部詢問何時可打疫苗、何時有救助體系協助，政府認為「防疫真的不能有破口」，這些學生應也受防疫體系保護。他說，不少立委對陸生納健保存有疑問，溝通後大家傾向提供外來學生一致性的健康保障，「我認為是愈快愈好」。

衛福部長薛瑞元說，陸生納健保分兩階段。先處理受限於「兩岸條例」陸生不被認可屬健保法施行細則的對象，政策拍板後，衛福部完成公告就可實施，不需修法；採此方式，陸生比照僑外生，加入健保需六個月等待期，但保費不需負擔全額。第二階段是「健保法」修法，解決加入健保的六個月等待期，不只陸生、僑外生，所有健保對象都可免除等待期，但推動時間較長，目前兩階段會同時推動。

國民黨立委李貴敏批評，賴清德提陸生納健保是假利多，歷經數年對陸生不友善政策後，現在到底還有多少陸生在台灣？如今要拚選舉，從原先一擋再擋，髮夾彎成推動陸生納保，但要不要先找回陸生？

據了解，賴提出陸生納健保後，前晚在民進黨立院黨團群組熱烈討論。立委林靜儀先說，在全民對中國背景者有不安全感時提中生納保，「被罵慘了」；羅致政回應，說法應是「中生」比照「外籍生」納健保，張廖萬堅、邱議瑩附和同意。

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