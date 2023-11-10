調查局增第3副局長 立委憂影響選舉

行政院院會昨天通過調查局組織法修正案，以加強打詐及緝毒等專責科技偵查、資安聯防、情資分享為由，增設調查局第三名科技副局長，由於修法要趕在立法院本會期三讀通過，第三副局長選前應該就會派任，立委質疑是否另有目的？調查局內部也議論，無論選前或選後派任，其實已出現高層人事角力戰。

為因應近年中共不斷增加對台認知作戰強度，網軍綿密入侵政府重要機關（構）網站，行政院會昨通過調查局組織法第五條修正案，將副局長由兩人修正為二至三人。行政院另同意增員三十名資安人力，僅限於調查局資安站及資通安全處，將列入後年調查人員特考。

調查局目前兩位副局長黃義村、文瀚明年一月十六日退休，若調查局組織法趕在年底前三讀通過，屆時將有三名副局長空缺。由於明年一月十九日正副總統當選名單公布後，至五月廿日人事須凍結，調查局內部認為，科技副局長選前就可能派任，另兩名副局長也會提前人事作業，趕在一月十九日前上任。

目前呼聲高的副局長接班人選包括調查局主任秘書孫承一、台北市調處長吳富梅、研究委員會主委廖榮旭、高雄市調處長謝宜璋，四人具不同專才與風評，各領風騷。

據了解，孫承一擅長情報分析，有望接掌負責國安業務的副局長，吳富梅過去有資安背景，可望出任科技副局長；負責偵辦重大犯罪業務的副局長由誰出線？檯面下仍在角力，最後要看層峰如何決定，沒爭取到的可能派任主秘。

調查局由過去俗稱「三公」的兩位副局長加主秘，變為四個高層職缺，多個重要外勤處站主官也將連動，例如台北、高雄兩大處由誰接掌，在調查局內部引起熱議。

對於調查局趕在大選前修法增設第三副局長，國民黨立院黨團總召曾銘宗認為，客觀來說理由正當，但仍讓外界質疑另有目的。曾銘宗說，選前增設副局長，外界會質疑是否會影響選舉，呼籲不管有無派任新任副局長，調查局都應依法行政，勿介入朝野政治攻防。

民眾黨立委邱臣遠也說，早期因台灣政治環境，調查局給人深藍印象，但已三次政黨輪替，尤其總統蔡英文兩次完全執政，但是否綠營對調查局仍有疑慮，而為大選及繼續執政來穩定甚至掌握調查局，須向國會說明清楚。他也提醒，更重要的是基層辦案人力是否足夠？

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