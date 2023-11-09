統一獅隊挑戰賽出局 賴清德：餅總一定要加油

民進黨總統參選人賴清德今天接受廖筱君主持的網路節目「REAL TALK」專訪，現場有觀眾問賴，統一獅隊今年出局無法打總冠軍賽，有什麼看法？賴清德說，他希望餅總（統一獅隊總教練林岳平）一定要加油。

賴清德說，他從政之前，報紙一定先看體育版，體育版裡面先找有沒有棒球消息，尤其是旅外球星。現在看頭版，看政治，再看體育版。

賴清德也說，有空在家裡就會轉看看電視，有沒有棒球賽可以看，統一獅隊很可惜，今年上半季冠軍，下半季就走樣了，沒想到挑戰賽又輸給樂天桃猿隊，還連輸三場，希望餅總一定要加油。

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