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G7會議聲明強調台海和平穩定 蔡英文總統感謝

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。記者侯永全／攝影
蔡英文總統。記者侯永全／攝影

七大工業國集團（G7）外長會議7至8日在日本東京舉行，會後發表共同聲明，重申台灣海峽的和平穩定對於國際社會的安全與繁榮不可或缺，支持台灣有意義參與國際組織。蔡英文總統今天在推特表達感謝。

蔡總統說，對於G7成員國及英日兩國於「2+2」會談再度重申台海和平穩定的重要性，並展現對台海和平的關切，及對台灣的堅定支持，她要代表台灣政府及人民表達誠摯感謝。

蔡總統說，台灣的安全與印太地區和世界的安全息息相關，「我們將持續與G7成員國及理念相近國家攜手合作，與國際社會齊心協力確保印太地區的自由開放，以及全球的和平穩定與繁榮。」

G7 台海 蔡英文 台灣海峽

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