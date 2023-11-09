侯辦轟柯辦民調不攻自破「這家根本是白營御用」

針對昨天民眾黨公布委託求真、趨勢、以及世新等三家民調機構的數字，今天又開記者會再次說明，侯友宜競選辦公室表示，昨天民眾黨發言人戴于文說求真是國民黨常用的民調公司，今天另一發言人陳智菡更說近三年國民黨黨內初選多次委託求真民調。

求真民調公司成立不過一年多，迄今也未列入國民黨初選的民調公司名單內，根本無法幫國民黨執行正式初選民調。民眾黨發言人的相關談話完全與事實不符，偏誤程度恐怕與其所發布的民調結果不相上下。

競選辦公室指出，民眾黨另一家自費委託的趨勢民調公司問題更大，其與匯流民調就是同一公司，不僅就是長期與民眾黨配合的民調機構，而且過去公布的民調結果也經常偏誤與失準，因而此次公布的民調結果根本難謂公正客觀。況且民眾黨公布三份民調的題目中，無論是沒有「侯柯」或「柯侯」對上民進黨候選人的組合對決，亦或「有柯無侯」或「有侯無柯」的設計，也都是荒謬無比。柯文哲的「柯」學民調，其實是不「公」自破，儼然是在「自愚愚人」。

競辦舉例，以去年台北市長選舉為例，匯流11月13日公布的封關民調，蔣萬安是30.6%，黃珊珊27%，陳時中26.8%，最後結果蔣萬安42.3%、陳時中31.9%、黃珊珊25.1%，誤差很大。匯流把蔣萬安低估了11.7%，卻把黃珊珊高估了快2%。

此外，匯流民調在其他縣市首長的選舉民調也出現嚴重偏差，10月4日公布的台南市長候選人謝龍介民調19.9%，比最後結果低估了23.7%；11月13日公布的謝龍介民調19.4%，更嚴重低估了24.2%。而匯流黃偉哲的民調則是分別為56.6%及55%都高估了7.8%及6.2%，可說是極為離譜。

匯流民調在屏東市長選舉也把蘇清泉嚴重低估，10月6日公布的民調蘇清泉只有18.7%，比最後結果低估了27.9%；11月10日公布的民調蘇清泉24.6%，也低估了22%。

競辦強調，匯流民調是柯文哲長期配合的御用民調公司，過去又經常失準，再加上量身訂做的問卷題目，這樣的民調結果不具有參考價值，更與柯文哲一再強調的公正與科學相去甚遠，實在令人難以接受與信服。

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