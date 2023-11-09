賴清德老家礦寮問題 國土署：對民眾不公平、將輔導合法變更

民進黨立委莊瑞雄今針對副總統賴清德萬里老家的礦寮議題提出質詢。國土管理署聲明表示，礦業用地在礦業計畫被中央強制廢止後，其土地及其上設施物，因當時資料不完整與法規不夠完善，導致後續未能變更編定為適當使用地，影響該地民眾居住權，對民眾不公平，將偕同地方政府擬定全國性通案處理原則，輔導該類土地能夠合法變更。

國土署署長吳欣修表示，全國礦業歷年登記之礦權數約2300餘礦，其中以新北市最多，約1100餘礦，現今均已停止採礦，其中具有建物的土地面積約有32公頃。

吳欣修表示，應正視因礦業權廢止導致土地身分改變所衍生的用地問題，礦業權被政府廢止後，既存建物雖可主張其在區域計畫法施行前就已經存在，或透過水電證明來申請核發合法房屋證明，但因當時政府並未能協助民眾辦理相關程序，以致現行法規限制下無法進行房屋修繕，導致建物年久失修卻又沒有合法修繕的申請管道，讓生活在礦業用地上的民眾其居住保障及權益受到影響。

吳欣修指出，當時民眾未能即時獲取礦業計畫廢止資訊及法律諮詢服務也尚未普及，政府部門亦未能主動通知及協助民眾辦理合法化作業，後續亦無適時檢討相關法令，及通案檢討計畫廢止後使用地處理機制合理性，讓此問題衍生至今，這對民眾來說是非常不公平的事情，必須要透過法律的方式來具體解決。

吳欣修表示，中央將與地方政府共同合作，儘速展開清查與盤點工作，以建立全國此類案件的土地清冊，優先針對該類土地上仍存有建築物者，儘速與相關單位研議通案處理原則，輔導該類土地能夠合法變更及進行修繕，讓台灣礦業發展的礦工、相關從業人員及後代居住權益能獲得重視及合理對待。

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