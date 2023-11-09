美國前代理陸軍部長：台灣國防改革 對美國是重要信號

蔡英文總統今天接見「2023台北安全對話」外賓，包括美國前代理陸軍部長惠特利（John Whitley）。她表示，台灣位處在民主防線的最前緣，這幾年來堅持民主自由的價值，並且與民主國家加強合作，共同維護區域的和平穩定。台灣有能力，也願意為世界做出更多貢獻，期待未來開啟更多元的雙邊交流，為彼此國家的安全及發展攜手合作。惠特利表示，台灣在國防改革採取的各項行動，對美國來說是很重要的信號。

蔡總統表示，昨天她和訪賓們一起出席了「台北安全對話」。在會議上，針對俄烏戰爭以及民主國家面臨的挑戰，都有許多討論。今天很高興能和大家進一步交流。

蔡總統指出，由國防安全研究院所主辦的「台北安全對話」，已經連續舉辦三年。過去三年來，國際的安全情勢有了結構性變化，不僅威權主義持續擴張，國際秩序也面臨多重考驗。相信藉由這場對話，訪賓們也對台海及印太情勢有更深入的理解。

蔡總統指出，台灣位處在民主防線的最前緣，這幾年來，堅持民主自由的價值，並且與民主國家加強合作，共同維護區域的和平穩定。台灣守護民主自由的決心，也落實在國防自主的成果上。現在，台灣第一艘國造潛艦「海鯤軍艦」已經完成下水典禮；國機國造的新式高教機「勇鷹號」也交機21架。落實國防自主的努力，也促進了台灣在航太和造船等產業的發展。

蔡總統提到，這幾年來台灣透過「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，持續擴大與各國的合作交流，包括訪賓的國家，都參與過GCTF的工作坊和研討會，共同因應全球關注的議題。台灣有能力，也願意為世界做出更多貢獻。

惠特利表示，他在訪台前曾詢問美國國防界的朋友及同事，是否有什麼要代為傳達的訊息。首先，大家都一致強調對台灣的進步印象深刻，包括提高國防預算、加強訓練等國防改革，及財務、資通訊等領域的進展。

惠特利說，第二，是持續維持進展的重要性。台灣即將舉行選舉，大家對於台灣蓬勃的民主都感到欽佩，也瞭解民主選舉一定會帶來改變，這樣的改變是健康且正面的。然而，如何將這些改變制度化，讓未來的總統能有所參考，並持續維持發展非常重要。

惠特利強調，美國與所有代表團成員來自的國家不僅是朋友，也期盼能持續合作。此外，美國在政治及軍事方面支持台灣的力道，某種程度上也仰賴台灣自己的作為。若發生軍事上的狀況，台灣必須要有能力初步因應。昨天在會議中也特別以烏克蘭為例，提及烏克蘭總統澤倫斯基如何與夥伴及盟友合作，讓烏克蘭可以堅持到盟友來協助。

惠特利說，即便現在處於競爭階段，爭取盟友合作也是重要的。台灣在國防改革方面所採取的各項行動，對美國來說就是很重要的信號，能夠發展美國內部支持台灣的力道。

惠特利提到，國防安全研究院舉行的相關會議因此非常重要，雖然美國國防領域對區域安全挑戰的理解非常一致，但是應該如何教育非國防領域的民眾及防衛圈外的夥伴，去理解所面臨到的挑戰及持續進步的必要性，也了解美國在此區域作為的重要性，以及在政治及軍事領域中還能做哪些事情。

惠特利建議，透過聯合訓練可以取得相當好的進展，讓盟友間一同培訓，可以增加彼此的互信，也讓雙方關係更加緊密。因此，他也期盼未來能進一步結合區域的盟友，彼此建立承諾及信任關係，共同對未來可能發生的事情做好準備，這也是他對於未來安全的想法。

商品推薦