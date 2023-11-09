中央推111防詐簡訊 盼地方明年一起加入

政府近日推出政府111防詐簡訊、隱碼機制與境外來話攔阻措施，但通信詐騙案件仍層出不窮。數發部今天在行政院會報告「堵詐精進措施」，會後對於中央與地方何時會同步使用111短碼，數發部政務次長李懷仁表示，明年1月會推出共同採購契約，希望不管是中央機關還是地方政府都能來加入。

李懷仁表示，蔡英文總統日前提到，勞動部、經濟部及法務部、中研院都已經有加入；在地方政府的部分，台南市政府、彰化縣政府也已經加入。未來希望在明年1月後，不管是中央機關還是地方政府都能透過共同採購契約來加入。

針對地方政府使用的部分，李懷仁表示，目前已經有召開說明會，地方政府要使用的意願很高，但有牽涉到地方政府有一些特定的系統，所以要看他們的意願。例如說民政局和衛生局使用的量很大，牽涉他們預算的編列，所以也要看他們的預算編列，有些明年已經採購，也不能這樣換廠商。

李懷仁強調，中央111的系統是開放的，地方政府隨時可以介接，只要準備好串上來就可以用。他也說，111的辨識度很高，如果地方政府不用，民眾對地方政府信任度會不會出來，那地方政府自然就會進到系統來。

至於為何不強制地方政府使用，李懷仁說，這牽涉到地方政府的使用狀況，如果只有中央政府使用，地方政府不使用，這也會有問題，所以中央會等到明年1月1日用共同契約的方式，讓地方政府也可以一併使用。而本來就有1922或165這些短碼在使用，所以也有一些協調過程，也要看這些短碼機關願不願意改用。

媒體提問，111是否無法讓詐騙技團偽造，李懷仁表示，111是和五大電信業者合作，確定要通過他的閘道辨認是111的號碼他們才會發出去，已現在的技術是沒有辦法偽造的。

此外，針對電商是否願意導入使用政府的隱碼機制防止詐騙，李懷仁表示，酷澎是外商，雖然他們有意願導入，但因為牽涉到總公司的商業系統調整及規劃，政府不好去介入，但他們很確定表示會導入，致府也會和他們說要盡快。他也說，蝦皮也是有意願的，政府也會強化溝通督促他們做好這一塊。

有行政院官員表示，蝦皮的詐騙案其實大多是賣家被詐騙，而非買家被詐騙，賣家會收到釣魚簡訊指他賣出去的東西有問題，只要賣家點進去輸入個資就會受騙上當。

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