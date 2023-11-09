【重磅快評】薛瑞元到底要陳培哲小心什麼？

中研院院士陳培哲受訪，指新冠疫情期間政府成立疫苗國家隊，給人觀感卻成政府幫高端開法說會，「指揮中心成為股價炒手」。衛福部長薛瑞元為此怒嗆陳培哲講話要小心一點，疾管署也發表強硬聲明，表示不排除訴諸法律行動。但食藥署疫苗專家審查委員會委員偕妻炒股被訴是事實，不知薛瑞元及疾管署的底氣何來，倒是食藥署惦惦不出聲，成了強烈對比。

陳培哲說指揮中心成了股價炒手，並非無的放矢。前年高端疫苗遭質疑炒股，母公司基亞爆內線交易疑雲，檢調搜索約談基亞董事長張世忠等18人，士林地檢署年初偵結，起訴食藥署疫苗專家審查委員會劉姓委員及劉妻，另有2人移台北地檢署偵辦。當時民眾黨立法院黨團幹事長張其祿還認為，檢方只起訴2人，有「抓小放大、掛一漏萬」之嫌。

事實上，高端炒股案目前只偵結一部分，北檢也還在偵辦士林地檢署移轉管轄的2名被告，陳培哲說指揮中心成了股價炒手，並非無據。薛瑞元要用黑道放話的方式，要陳培哲講話自己小心一點，架式十足。但被問到衛福部是否會提告，薛又說要請先陳培哲把「指揮中心到底是誰在炒股、把人名講出來」，衛福部會看著辦，又讓人覺莫名所以。

依照薛瑞元的說法，如果有人說「指揮中心成為股價炒手」，那就要小心一點，但也僅只於要小心一點，只要沒說出人名，衛福部還不會提告，即使說出名字，衛福部也只是看著辦。這種邏輯恐怕連即使當到中研院院士的陳培哲也搞糊塗了。原來薛瑞元只在意指揮中心有沒有被指為股價炒手，但只要不說出人名，也就無所謂？這真是天下最難懂的邏輯了。

但是食藥署疫苗專家審查委員會到底和中央流行疫情指揮中心到底是什麼連結？就可能是這事件的主要關鍵之一。由於食藥署疫苗專家審查委員會劉姓委員和妻子被起訴，是檢方認證有洩密及內線交易的犯罪事實，以俗話來說就是炒股，相關被告也還在偵辦中，真不知道陳培哲講話到底要小心什麼？

依據中央流行疫情指揮中心實施辦法，記載指揮中心的任務除了疫情監測資訊研判、防疫應變政策制訂及推動之外，還包括防疫應變所需之資源、設備及相關機關機構人員的統籌與整合，食藥署疫苗專家審查委員會自然也在指揮中心統籌與整合之列。更河況指揮中心於2020年1月23日二級開設，2月27日提升為一級開設，直到今年4月25日才退場，有什麼道理不能統整食藥署疫苗專家審查委員會？

這也說明為什麼疫苗專家審查委員會劉姓委員和妻子被起訴後，指揮中心指揮官王必勝出面回應，稱疫苗審查委員必須簽署保密、利益迴避同意書，劉也在事發後辭職；而前年6月高端EUA送審，疫苗審查委員會被換掉一半委員，也是由當時的指揮官陳時中出面回應，這也充分說明食藥署疫苗專家審查委員會和指揮中心的關係，疾管署跳出來叫陣，吵歸吵，並無關宏旨，只要看看食藥署就知道是怎麼一回事了。

商品推薦