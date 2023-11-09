政院通過營養及健康飲食促進法草案 不實訊息恐罰30萬

歷經四十年，行政院會今天終於通過「營養及健康飲食促進法」草案，將函請立法院審議。修法重點包括規範人民營養調查，訂定食飲建議攝取基準，以及輔導研發健康飲食、鼓勵辦理營養及健康飲食教育，並禁止傳播不實營養及健康飲食消息。

草案明定，傳播不實之營養或健康飲食消息，有影響人民健康之虞者，直轄市、縣（市）主管機關應令其限期改正；屆期未改正者，處3萬元以上30萬元以下罰鍰，並得按次處罰至改正為止。

行政院長陳建仁表示，不健康飲食所造成的營養不良問題，對國人健康影響極大，也是導致各類非傳染性疾病發生的主要因素之一。「營養及健康飲食促進法」有助於建構健康飲食支持環境，提升人民營養及健康飲食知能，增進國民健康。

衛福部表示，鑑於日本、韓國、美國及其他先進國家，已就人民營養狀況監測、健康飲食環境改善、營養及健康飲食教育提升等，制定營養及健康飲食相關法律規範，為增進人民健康，參酌國際間立法例，擬具我國「營養及健康飲食促進法」草案。

「營養及健康飲食促進法」草案修法重點包括，規範人民營養調查，建置食品營養成分資料庫，訂定人民營養及飲食建議攝取基準，社會救助補助與相關計畫納入營養問題及改善目標，鼓勵添加特定營養成分之辦理機制。

此外，新法也輔導研發健康飲食及以在地農產品為主原料之食品，營養及健康飲食教育納入在職訓練或繼續教育課程，獎勵建置健康飲食環境，鼓勵辦理營養及健康飲食教育，營養及健康飲食教育列入評鑑或輔導項目，禁止傳播不實之營養及健康飲食消息。

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