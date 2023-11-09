快訊

張忠謀獲頒李國鼎獎！現場大咖雲集 台積電董座劉德音：1.4奈米會留在台灣

身體出狀況！驚爆眼睛受損「排隊等換眼角膜」 利菁：面對了就得堅強

4國小女童水中偷加黃金葛汁毒害同學！家長僅對3人求償百萬 原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在野批陸生納健保口惠實不至 洪申翰：人少就不做嗎？

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
在野黨質疑，陸生納健保因為人數少口惠而實不至，民進黨立法院黨團表示，在野黨不用見縫插針，難道人數少就不該有人權嗎？記者林縉明／攝影
在野黨質疑，陸生納健保因為人數少口惠而實不至，民進黨立法院黨團表示，在野黨不用見縫插針，難道人數少就不該有人權嗎？記者林縉明／攝影

衛福部長薛瑞元昨天表示，陸生有望比照外籍生納入健保，不排除上路時間點就在明年9月，在野黨質疑，現在台灣沒有陸生，這樣政策口惠而實不至。民進黨立法院黨團表示，陸生是否納入健保討論許久，今年新來註冊人數378人，加上原有的舊生幾萬人，並非為0人，且此議題若是涉及人權討論，就沒有人輸多寡的問題，在野黨不用見縫插針，難道人數少就不該有人權嗎？

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，陸生是否納健保議題，立委選區內有不同聲音，行政院研議過程，就現有陸生到台灣納入健保，但要比照外國學生，根據最新數據，今年新來的陸生註冊人數378人，加上原有的幾萬名陸生，現在要把陸生納入健保並非口惠而實不至，還是有幫助。

民進黨立委洪申翰表示，陸生納入健保議題若是人權問題，就沒有人數多管問題，基本上政策討論顧及層面及推動，在野黨不必見縫插針，難道人數少就不該做嗎，就不該有人權嗎？

陸生 健保 洪申翰 劉世芳 外籍生

延伸閱讀

賴清德提中生納健保 政院：健康無國界

獨／賴清德籲中生納健保恐致反中者誤解？綠委群組討論解套法

柯文哲自豪吃飯不留廚餘 民進黨團酸：證明他是個媽寶

柯文哲嗆農保「大撒幣」綠委怒斥：民眾黨當時也支持

相關新聞

調查局擬增設一副局長 明年初高層人事爭奪戰提早開打

行政院院會今通過調查局組織法第５條修正案，以加強打詐、資安、科技辦案為由，增設一名副局長，一旦修法通過，調查局未來除局長...

不讓柯文哲得利 藍喊話郭台銘當臨門一腳的造王者

聯電榮譽副董事長宣明智11月7日公開評論他對2024年大選看法，他稱前鴻海集團創辦人郭台銘是「智者」，因為他凸顯「三個和尚沒水喝」、「不團結就團滅」的危機意識，倡議主流民意大聯盟，成功推動了藍白整合的意願，並稱郭台銘是一位愛中華民國，傑出企業家及管理者，在短時間獲得百萬民眾連署支持，也凸顯其愛台灣的無私奉獻深受民眾認同，「此刻大家期待郭台銘的精神參選到底，讓主流民意聯盟終得勝利」。 國民黨黨內人士說，宣明智向郭台銘的喊話字字珠璣，郭台銘愛中華民國、這段期間為台灣發展憂國憂民提出的政策方向，比起民眾黨、國民黨更有能力吸納並很好的推展，雖然各界都在關注「郭柯合」是否成真，但郭台銘是「智者」，一定知道國民黨才是真正與他理念相同，他仍然可以是讓主流民意聯盟勝利的造王者。

立院初審住宅法修法 租金補貼房東不必擔心被查稅

立法院內政委員會今初審通過「住宅法部分條文修正草案」、「危老條例部分條文修正草案」及「建築師法第28條之1條文修正草案」...

【重磅快評】薛瑞元到底要陳培哲小心什麼？

中研院院士陳培哲受訪，指新冠疫情期間政府成立疫苗國家隊，給人觀感卻成政府幫高端開法說會，「指揮中心成為股價炒手」。衛福部...

就算侵台代價遠超諾曼第登陸 恐也擋不了共軍統一決心

英國「經濟學人」最新報導稱，共軍登陸台灣所需動用的船隻、車輛與物資補給將遠超1944年盟軍諾曼第登陸的規模。類似的評估還有美國軍事專家彼得．蘇丘去年在美軍事網站《1945》發文表示，中國若武統台灣，至少要動用120萬解放軍。 解放軍若武統台灣，軍事代價確實高得嚇人。不過解放軍已多次重申，台灣是中國核心利益，誰膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價維護祖國的統一。

馬克宏派親信「非洲先生」駐台 法國更用力布局印太

法國總統馬克宏進入第二任期，今年對印太地區採取了更為積極的戰略布局，不但7月份展開太平洋島國之旅，同時也在前任法國在台協會主任公孫孟卸任後，指派他的顧問巴黎思接任。究竟法國葫蘆裡賣什麼藥？巴黎思在受訪時說，他已向蔡英文總統傳話，表達法國有意在印太增加足跡的政策方向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。