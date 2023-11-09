在野批陸生納健保口惠實不至 洪申翰：人少就不做嗎？

衛福部長薛瑞元昨天表示，陸生有望比照外籍生納入健保，不排除上路時間點就在明年9月，在野黨質疑，現在台灣沒有陸生，這樣政策口惠而實不至。民進黨立法院黨團表示，陸生是否納入健保討論許久，今年新來註冊人數378人，加上原有的舊生幾萬人，並非為0人，且此議題若是涉及人權討論，就沒有人輸多寡的問題，在野黨不用見縫插針，難道人數少就不該有人權嗎？

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，陸生是否納健保議題，立委選區內有不同聲音，行政院研議過程，就現有陸生到台灣納入健保，但要比照外國學生，根據最新數據，今年新來的陸生註冊人數378人，加上原有的幾萬名陸生，現在要把陸生納入健保並非口惠而實不至，還是有幫助。

民進黨立委洪申翰表示，陸生納入健保議題若是人權問題，就沒有人數多管問題，基本上政策討論顧及層面及推動，在野黨不必見縫插針，難道人數少就不該做嗎，就不該有人權嗎？

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